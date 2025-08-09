Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • ट्रंप की चेतावनी: 'अगर कोर्ट ने टैरिफ हटाए तो अमेरिका फिर 1929 जैसी महामंदी में चला जाएगा'

ट्रंप की चेतावनी: 'अगर कोर्ट ने टैरिफ हटाए तो अमेरिका फिर 1929 जैसी महामंदी में चला जाएगा'

Edited By Pardeep,Updated: 09 Aug, 2025 12:41 AM

trump s warning if the court removes tariffs america will again go into a gre

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को अमेरिकी अदालतों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने उनकी टैरिफ (आयात शुल्क) नीति को रद्द किया, तो इसका भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। ट्रंप का कहना है कि इन टैरिफ्स का शेयर बाजार पर “बहुत ही सकारात्मक...

इंटरनेशनल डेस्कः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को अमेरिकी अदालतों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने उनकी टैरिफ (आयात शुल्क) नीति को रद्द किया, तो इसका भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। ट्रंप का कहना है कि इन टैरिफ्स का शेयर बाजार पर “बहुत ही सकारात्मक असर” पड़ा है और अगर ये नीति गिराई गई तो अमेरिका महामंदी (Great Depression) जैसी स्थिति में पहुंच सकता है।

"1929 जैसी महामंदी आ जाएगी" – ट्रंप

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर लिखा: “अगर कोई रेडिकल लेफ्ट कोर्ट (वामपंथी अदालत) इतनी देर में हमारे खिलाफ फैसला देती है और हमारी बनाई गई धन, संपत्ति और प्रभाव की सबसे बड़ी व्यवस्था को हिला देती है, तो अमेरिका कभी इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। ये वैसा ही होगा जैसा 1929 की महामंदी में हुआ था।”

उन्होंने आगे कहा, “अगर अदालतों को फैसला देना ही था, तो उन्हें केस की शुरुआत में ही देना चाहिए था, जब अमेरिका के पास इतना महान बनने का मौका नहीं था। अब ऐसा करना न्यायिक त्रासदी (judicial tragedy) होगी जिससे अमेरिका उबर नहीं पाएगा।”

क्यों चल रही है अदालत में सुनवाई?

संघीय अपीली अदालत (Federal Appeals Court) में इस समय ट्रंप की टैरिफ नीति पर सुनवाई चल रही है। टैरिफ वो कर होता है जो किसी देश से आयात किए गए सामान पर लगाया जाता है। ट्रंप ने अपने कार्यकाल में कई चीनी और अन्य देशों के सामानों पर उच्च टैरिफ (High Duties) लगाए थे।

और ये भी पढ़े

इन टैरिफ को 1977 में बने International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) के तहत लागू किया गया था। लेकिन कानूनी विशेषज्ञों और पूर्व सांसदों का कहना है कि राष्ट्रपति को मिली यह शक्ति सीमित है और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इन टैरिफ्स को अवैध घोषित कर दे।

पूर्व स्पीकर पॉल रयान ने इस हफ्ते कहा कि अदालतें इन टैरिफ्स को ख़ारिज कर सकती हैं, जिससे ट्रंप की नीति पर बड़ा असर पड़ेगा।

अगर टैरिफ हटे तो क्या होगा?

  • टैरिफ हटने से अमेरिका में आयात सस्ता हो सकता है लेकिन ट्रंप का कहना है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार और बाज़ार को बड़ा नुकसान होगा।

  • विशेषज्ञ एलन वोल्फ (Peterson Institute for International Economics) ने चेतावनी दी है कि अगर अदालतें टैरिफ रद्द करती हैं तो यह तय करना बेहद कठिन हो जाएगा कि किसे कितना रिफंड देना है, जिससे एक तरह की ब्यूरोक्रेटिक अफरा-तफरी मच सकती है। उन्होंने कहा,“ये ऐसा बेल है जिसे फिर से नहीं बजाया जा सकता”।

 टैरिफ का शेयर बाजार पर क्या असर पड़ा?

ट्रंप ने कहा कि उनके टैरिफ्स की वजह से शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी आई है।
लेकिन सच्चाई थोड़ी मिली-जुली है:

  • जब ट्रंप ने अप्रैल में 90 दिनों के लिए टैरिफ स्थगित किए थे, तो Nasdaq Composite इंडेक्स कुछ ही मिनटों में 7% उछल गया।

  • AMD, Marvell और Apple जैसी कंपनियों के शेयर तब तेजी से बढ़े जब उन्हें अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के एवज में टैरिफ से छूट मिली।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!