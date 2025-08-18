व्हाइट हाउस में ट्रंप-जेलेंस्की की बैठक जारी, रूस-यूक्रेन जंग रोकने पर होगी चर्चा

यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं जहां दोनों नेताओं के बीच बैठक जारी है। इस मुलाकात का एजेंडा रूस-यूक्रेन जंग रोकना है।

इंटरनेशनल डेस्कः यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की सोमवार रात (भारतीय समयानुसार) वॉशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस पहुंचे। ट्रंप ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने पर चर्चा हो रही है। ट्रंप की कोशिश है कि रूस-यूक्रेन युद्ध पर जल्द से जल्द लगाम लगे।

इस बैठक में जेलेंस्की के अलावा नाटो और यूरोप के 6 नेता भी मौजूद रहेंगे। ट्रंप और पुतिन के बीच 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात हुई थी। इसके ठीक 3 दिन बाद जेलेंस्की, अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे हैं। इस बैठक से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी इस बैठक में शामिल होंगे। ट्रंप और जेलेंस्की की 7 महीने में यह तीसरी मुलाकात होने जा रही है। पिछली बार जब जेलेंस्की अमेरिका गए थे तो वहां उनकी ट्रंप से जमकर बहस हुई थी।



पुतिन वार्ता: ट्रंप ने शुक्रवार को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक शिखर सम्मेलन भी किया, जिसमें ज़ेलेंस्की को आमंत्रित नहीं किया गया था। ट्रंप ने शिखर सम्मेलन को "उत्पादक" बताया, लेकिन युद्धविराम समझौते की घोषणा नहीं की।



रूसी हमले: रूसी सरकारी मीडिया ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें दावा किया गया है कि यह यूक्रेनी सेना से "ज़ब्त" किया गया एक अमेरिकी सैन्य वाहन है जिस पर रूसी और अमेरिकी दोनों झंडे लगे हैं। इस बीच, ज़ेलेंस्की ने बताया कि खार्किव में ड्रोन हमलों में सात लोग और जापोरिज्जिया में मिसाइल हमले में तीन अन्य लोग मारे गए।