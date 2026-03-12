अमेरिका का बड़ा फैसला, पाकिस्तान में अपना पेशावर दूतावास हमेशा के लिए किया बंद

अमेरिका ने पाकिस्तान के पेशावर स्थित अपने वाणिज्य दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। यह अफगान सीमा के पास अमेरिका का अहम राजनयिक मिशन था। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे हर साल 75 लाख डॉलर की बचत होगी और इससे पाकिस्तान में अमेरिकी...

Washington: अमेरिका ने पाकिस्तान के पेशावर में स्थित अपने वाणिज्य दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। यह मिशन अफगानिस्तान की सीमा के सबसे नजदीक स्थित अमेरिकी राजनयिक केंद्रों में से एक था और लंबे समय तक क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा। यह वाणिज्य दूतावास विशेष रूप से उस समय महत्वपूर्ण हो गया था जब United States ने 2001 में Afghanistan में सैन्य अभियान शुरू किया था। उस दौरान पेशावर मिशन

रसद (लॉजिस्टिक्स), क्षेत्रीय सुरक्षा निगरानी के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में काम करता था। अमेरिका द्वारा कांग्रेस को भेजी गई सूचना के अनुसार मिशन बंद करने से हर साल लगभग 7.5 मिलियन डॉलर (करीब 75 लाख डॉलर) की बचत होगी।इससे पाकिस्तान में अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की क्षमता पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नोटिस के अनुसार इस दूतावास को बंद करने की प्रक्रिया पर लगभग 30 लाख डॉलर खर्च होंगे। फिलहाल यहां 18 अमेरिकी राजनयिक और सरकारी कर्मचारी व 89 स्थानीय कर्मचारी कार्यरत हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और Iran से जुड़े युद्ध के कारण पाकिस्तान के कई शहरों जैसे Karachi और पेशावर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं।सुरक्षा कारणों से अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों ने कुछ समय के लिए अपना संचालन अस्थायी रूप से निलंबि