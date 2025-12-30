Main Menu

यूनुस ने खालिदा जिया के निधन पर जताया शोक; बोले- लोकतंत्र की मजबूत आवाज खामोश हो गई, 7 दिन के शोक की घोषणा

30 Dec, 2025

yunus expressed grief over death of khaleda zia announce 7 day of mourning

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया का 80 वर्ष की उम्र में ढाका में निधन हो गया। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने गहरा शोक जताया। बीएनपी ने सात दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है।

International Desk: बांग्लादेश की राजनीति की दिग्गज हस्ती, तीन बार देश की प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष खालिदा जिया का मंगलवार सुबह निधन हो गया। वह 80 वर्ष की थीं और लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उनका निधन ढाका के एवरकेयर अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी संदेश में यूनुस ने कहा कि लोकतंत्र की स्थापना, बहुदलीय राजनीतिक संस्कृति और जनता के अधिकारों की रक्षा में खालिदा जिया की भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा।

 

यूनुस ने कहा कि उनके दृढ़ नेतृत्व ने देश को कई बार अलोकतांत्रिक परिस्थितियों से बाहर निकलने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, “राजनीतिक मतभेदों के बावजूद राष्ट्रीय कल्याण और जन-केंद्रित नेतृत्व के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बांग्लादेश की राजनीति के लिए प्रेरणास्रोत रहेगी।” खालिदा जिया के निधन के बाद बीएनपी ने सात दिन के आधिकारिक शोक की घोषणा की है। पार्टी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रुहुल कबीर रिजवी ने बताया कि इस दौरान देशभर में बीएनपी कार्यालयों पर काले झंडे फहराए जाएंगे, नेता-कार्यकर्ता काले बैज पहनेंगे और जगह-जगह दुआ महफिलें आयोजित की जाएंगी।

 

नयापलटन स्थित बीएनपी के केंद्रीय कार्यालय, गुलशन स्थित पार्टी अध्यक्ष के आवास और जिला कार्यालयों में शोक पुस्तिकाएं रखी गई हैं, जहां आम लोग और पार्टी कार्यकर्ता अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। खालिदा जिया के निधन से बांग्लादेश ने एक अनुभवी, सशक्त और ऐतिहासिक राजनीतिक नेतृत्व को खो दिया है, जिसकी छाप देश की राजनीति पर लंबे समय तक बनी रहेगी।

