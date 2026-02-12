171 नशा तस्कर किए काबू

Main Menu

Edited By Updated: 12 Feb, 2026 07:35 PM

चंडीगढ़, 12 फरवरी:(अर्चना सेठी) राज्य में से नशे के ख़ात्मे के लिए शुरु किए" युद्ध नशे के विरुद्ध" को लगातार 348वें दिन भी जारी रखते, पंजाब पुलिस ने आज 388 स्थानों पर छापेमारी की, जिस दौरान राज्य भर में 95 एफआईआरज़ दर्ज करके 171 नशा तस्करों को गिरफ़्तार किया गया। इस के साथ 348 दिनों में गिरफ़्तार किए गए कुल नसा तस्करों की संख्या 49,436 हो गई है।

इस छापेमारी दौरान गिरफ़्तार किए गए नशा तस्करों के कब्ज़े में से 8.03 किलो हेरोइन, 500 ग्राम अफ़ीम, 617 नशीली गोलियो/ कैप्सूल और 1.27 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई है।

बता दे कि मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा  पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर पुलिस सुपरडैंट को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए कहा गया है। पंजाब सरकार ने नशे के विरुद्ध जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में 5 सदस्यता कैबिनेट सब समिति का भी गठन किया है।

इस आप्रेशन दौरान 73 गज़टिड आधिकारियों की निगरानी में 1100 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 388 छापे मारे हैं। दिन भर चले इस आप्रेशन दौरान पुलिस टीमों ने 382 सकी व्यक्तियों की भी जांच की है।

राज्य सरकार द्वारा सूबे में से नशे के ख़ात्मे के लिए तीन- समर्थकी रणनीति - इनफोरसमैंट, डी- अडिकशन और प्रीवेन्शन ( ईडीपी) - लागू की गई है और पंजाब पुलिस ने 'डी- अडिकशन' हिस्से तौर पर आज 46 व्यक्तियों को नशा छुड़ाओ और पुनर्वास इलाज करवाने के लिए   राज़ी किया है।

