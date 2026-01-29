प्रकाश पर्व बड़े स्तर पर आयोजित किए जाएंगे



चंडीगढ़, 29 जनवरी:(अर्चना सेठी) श्री गुरु रविदास जी के 650वां प्रकाश पर्व बड़े स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। वर्ष भर चलने वाले ये आयोजन संतों, महापुरुषों और धार्मिक संप्रदायों की अगुवाई में आयोजित किए जाएंगे। समारोहों की शुरुआत 4 फरवरी को खुरालगढ़ साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब के आरंभ के साथ होगी तथा इनका समापन फरवरी 2027 में होगा। नवंबर 2026 में खुरालगढ़ साहिब में कथा-कीर्तन दरबार एवं बेगमपुरा समागम आयोजित किया जाएगा, जिसमें धार्मिक एवं अन्य प्रमुख हस्तियां भाग लेंगी।



आज यहां कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में आयोजित पहली बैठक में कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक, तरुणप्रीत सिंह सोंध, डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रोड़ी, सांस्कृतिक मामलों के सलाहकार दीपक बाली, पर्यटन सचिव कुमार अमित और पर्यटन निदेशक डॉ. संजीव तिवाड़ी उपस्थित रहे। बैठक में संत शत निर्मल दास , संत इंदर दास , संत जगीर सिंह , श्री सत्यवान , कृष्ण कुमार , राज कपूर (डेरा बल्लां), बीबी संतोष कुमारी, विद्वान डॉ. राज कुमार हंस, डॉ. सोमा अत्री, विजय सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।



बैठक के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार पूर्ण श्रद्धा और सम्मान के साथ श्री गुरु रविदास का 650वां प्रकाश पर्व मनाएगी। समिति के समक्ष प्रस्तावित कार्यक्रमों की प्रस्तुति देते हुए उन्होंने बताया कि श्री गुरु रविदास जी के जीवन, शिक्षाओं और यात्राओं से जुड़े कार्यक्रम फरवरी 2026 से फरवरी 2027 तक पूरे पंजाब में गांव-गांव आयोजित किए जाएंगे।उन्होंने बताया कि सेमिनार और कार्यशालाएं, विशेष कीर्तन समागम, तीर्थ यात्राएं, स्कूल स्तरीय प्रतियोगिताएं, डॉक्यूमेंट्री शो, ड्रोन शो, गुरु जी की स्मृति में सिक्का जारी करना, रक्तदान शिविर, पौधारोपण अभियान, मैराथन, शोभा यात्राएं और साइकिल रैलियों सहित अनेक कार्यक्रम संतों, महापुरुषों और विशेषज्ञों की सलाह से आयोजित किए जाएंगे।



वित्त मंत्री ने कहा कि इन आयोजनों के तहत मासिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। इस दौरान वाराणसी-खुरालगढ़ साहिब, फरीदकोट-खुरालगढ़ साहिब, बठिंडा-खुरालगढ़ साहिब और जम्मू-खुरालगढ़ साहिब तक चार शोभा यात्राएं आयोजित की जाएंगी। इन आयोजनों के लिए एक विशेष लोगो तैयार किया जाएगा और श्री गुरु रविदास जी को समर्पित एक स्मारक सिक्का भी जारी किया जाएगा।



बैठक में उपस्थित संत-महापुरुषों का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार पूरी श्रद्धा-भावना के साथ ये आयोजन करवा रही है और संतों, महापुरुषों, विद्वानों व विशेषज्ञों की अगुवाई और मार्गदर्शन में सभी कार्यक्रम संपन्न कराए जाएंगे।