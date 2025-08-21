Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • दिल्ली के 5 स्कूलों को मिला बम धमकी भरा ईमेल, पुलिस मौके पर तैनात — इस हफ्ते तीसरी घटना

दिल्ली के 5 स्कूलों को मिला बम धमकी भरा ईमेल, पुलिस मौके पर तैनात — इस हफ्ते तीसरी घटना

Edited By Anu Malhotra,Updated: 21 Aug, 2025 08:36 AM

5 delhi schools bomb threats delhi police

दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देकर सनसनी फैला दी गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, गुरुवार सुबह राजधानी के 5  स्कूलों को बम धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए। घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम, बम स्क्वॉड और डॉग...

नेशनल डेस्क: दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देकर सनसनी फैला दी गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, गुरुवार सुबह राजधानी के 5  स्कूलों को बम धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए। घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंच गई और सभी स्कूलों को तत्काल खाली करवा दिया गया।

  इस हफ्ते तीसरी बम धमकी की घटना
गौरतलब है कि यह इस सप्ताह की तीसरी ऐसी घटना है, जब दिल्ली के स्कूलों को इस प्रकार की धमकी मिली है। इससे पहले भी मंगलवार और बुधवार को कुछ स्कूलों को बम की धमकी मिल चुकी है। लगातार हो रही इन घटनाओं से अभिभावकों, छात्रों और स्कूल प्रशासन में दहशत का माहौल है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!