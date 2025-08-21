दिल्ली के 5 स्कूलों को मिला बम धमकी भरा ईमेल, पुलिस मौके पर तैनात — इस हफ्ते तीसरी घटना

दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देकर सनसनी फैला दी गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, गुरुवार सुबह राजधानी के 5 स्कूलों को बम धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए। घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम, बम स्क्वॉड और डॉग...

नेशनल डेस्क: दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देकर सनसनी फैला दी गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, गुरुवार सुबह राजधानी के 5 स्कूलों को बम धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए। घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंच गई और सभी स्कूलों को तत्काल खाली करवा दिया गया।

इस हफ्ते तीसरी बम धमकी की घटना

गौरतलब है कि यह इस सप्ताह की तीसरी ऐसी घटना है, जब दिल्ली के स्कूलों को इस प्रकार की धमकी मिली है। इससे पहले भी मंगलवार और बुधवार को कुछ स्कूलों को बम की धमकी मिल चुकी है। लगातार हो रही इन घटनाओं से अभिभावकों, छात्रों और स्कूल प्रशासन में दहशत का माहौल है।