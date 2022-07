केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, देश में 78 YouTube न्यूज चैनल बैन...यह है वजह

Edited By Seema Sharma,Updated: 20 Jul, 2022 08:40 AM

नेशनल डेस्क: सूचना व प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने मंगलवार को 78 यू-ट्यूब न्यूज चैनलों (youtube news channels) और उनके सोशल मीडिया अकाऊंट को ब्लॉक करने का आदेश जारी कर दिया है। IT एक्ट 2000 की धारा 69ए के उल्लंघन के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इससे पहले भी यू-ट्यूब चैनलों को ब्लॉक करने की कार्रवाई कर चुका है।

अप्रैल में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने को लेकर 16 यू-ट्यूब न्यूज चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया था। इनमें 10 चैनल भारतीय और 6 पाकिस्तानी थे। आई.टी. नियम, 2021 के तहत एमरजैंसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन्हें ब्लॉक किया गया था।

पाकिस्तान में स्थित यू-ट्यूब चैनलों को भारतीय सेना, जम्मू और कश्मीर तथा भारत के विदेशी संबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारत के बारे में झूठे समाचार पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मंत्रालय का कहना है कि ये सभी चैनल देश का माहौल बिगाड़ रहे थे।