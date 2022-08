मुंबई के बोरीवली वेस्ट के साईंबाबा नगर में एक 4 मंजिला इमारत धवस्त, 4-5 लोगों के मलबे में फंसने की आशंका

मुंबईः मुंबई के बोरीवली वेस्ट इलाके के साईं बाबा नगर में बनी एक 4 मंजिला इमारत धव्स्त हो गई। इस हादसे में 4-5 लोग मलबे में फंसे होने की आशंका है।जानकारी के मुतबाकि, इस इमारत का नाम गीतांजलि बिल्डिंग है। वहीं इस बीच फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं।

उधर, राहत बचाव अधिकारियों ने बताया, बोरीवली पश्चिम के साईंबाबा नगर में साईंबाबा मंदिर के पास गीतांजलि बिल्डिंग दोपहर करीब साढ़े 12 बजे ढह गई। मुंबई दमकल की कम से कम 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है और इसके अलावा दो बचाव वैन और अन्य अधिकारी मौके पर मैजूद हैं। बीएमसी के अधिकारियों ने बताया कि इमारत को खस्ताहाल घोषित कर खाली करा लिया गया था।

A four-storey #buildingcollapses in Saibaba Nagar of Borivali West in #Mumbai . The building was vacated as it was declared dilapidated.