फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर: कैंसर से जंग हारा ये फेमस एक्टर, 48 की उम्र में हुआ निधन

James Van Der Beek Death: 90 के दशक में अपनी मासूमियत और अदाकारी से घर-घर में पहचान बनाने वाले मशहूर अभिनेता जेम्स वैन डेर बीक अब हमारे बीच नहीं रहे। महज 48 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। लंबे समय से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे जेम्स ने 11 फरवरी, बुधवार की सुबह अंतिम सांस ली। उनके जाने की खबर ने न केवल हॉलीवुड बल्कि दुनियाभर में उनके फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया है। परिवार ने एक भावुक संदेश के जरिए इस अपूरणीय क्षति की जानकारी साझा की है।
खामोश हो गई वो जादुई मुस्कान
जेम्स के परिवार ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को बहुत ही गरिमा और साहस के साथ जिया। साल 2023 में उन्हें अपनी बीमारी का पता चला था। शुरुआत में उन्होंने इस दर्द को निजी रखा, लेकिन बाद में अपने प्रशंसकों के साथ इसे साझा किया। James की हिम्मत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कैंसर से लड़ने और इलाज का खर्च उठाने के लिए उन्होंने अपनी सबसे यादगार फिल्मों और शोज की निशानियों तक को नीलाम कर दिया था। भारी तकलीफ के बावजूद वे सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी मुस्कुराती तस्वीरें डालते थे, ताकि उनके चाहने वाले परेशान न हों।
एक युग का अंत: युवाओं के चहेते सुपरस्टार
महज 13 साल की छोटी सी उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाले जेम्स को असली शोहरत 'डॉसन्स क्रीक' सीरियल से मिली। इस शो में उनके 'डावसन लीरी' के किरदार ने उन्हें रातों-रात ग्लोबल आइकन बना दिया था। इसके बाद उन्होंने 'वॉरसिटी ब्लूज' और 'स्केरी मूवी' जैसी कई फिल्मों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के लिए 'टीन पोस्टर बॉय' थे, जिनकी सादगी और अभिनय का हर कोई कायल था।
फैंस और इंडस्ट्री में शोक की लहर
जेम्स के निधन की खबर मिलते ही सोशल मीडिया पर शोक संवेदनाओं का तांता लग गया है। लोग उन्हें एक बेहतरीन कलाकार के साथ-साथ एक बेहद नेक दिल इंसान के रूप में याद कर रहे हैं। रेडिट से लेकर इंस्टाग्राम तक, हर जगह उनके फैंस उनकी पुरानी यादें साझा कर रहे हैं। हॉलीवुड ने आज एक ऐसा सितारा खो दिया है जिसकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकेगी। जेम्स भले ही चले गए हों, लेकिन पर्दे पर उनकी वो बेमिसाल अदाकारी हमेशा जिंदा रहेगी।