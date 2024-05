अभिनेता शेखर सुमन ने थामा बीजेपी का दामन बोले- ईश्वर को शुक्रिया कहूंगा

नेशनल डेस्क: अभिनेता शेखर सुमन हाल ही में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान की पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में भाजपा में शामिल होने की तस्वीरें सामने आई हैं। इससे पहले भी एक बार साल 2009 में अभिनेता ने कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था।

इसे लेकर बीते दिनों एक बातचीत के दौरान शेखर सुमन ने कहा था, 'मैं डिफॉल्ट रूप से राजनीति से जुड़ा था। ऐसी कोई चाहत नहीं थी। लेकिन कभी-कभी आप भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल हो जाते हैं और मैंने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि मैं अपने शहर, अपने समाज और अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहता था'।

#WATCH | Delhi: After joining the BJP, actor Shekhar Suman says, "Till yesterday I did not know that I would be sitting here today because many things in life happen knowingly or unknowingly. I have come here with a very positive thinking and I would like to thank God that he… pic.twitter.com/miEayQxKP2