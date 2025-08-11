दिल्ली जा रही Air India flight में अटकी यात्रियों की सांसे,  कई सांसद थे सवार... 2 घंटे हवा में ही लगाए चक्कर

Edited By Anu Malhotra,Updated: 11 Aug, 2025 07:28 AM
रविवार, 10 अगस्त 2025 को तिरुवनंतपुरम से नई दिल्ली के लिए उड़ान भर रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2455 को रास्ते में अचानक खराब मौसम और तकनीकी समस्या के कारण चेन्नई में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। विमान में कई सांसद भी सवार थे, जिनमें कांग्रेस महासचिव...
नेशनल डेस्क: रविवार, 10 अगस्त 2025 को तिरुवनंतपुरम से नई दिल्ली के लिए उड़ान भर रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2455 को रास्ते में अचानक खराब मौसम और तकनीकी समस्या के कारण चेन्नई में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। विमान में कई सांसद भी सवार थे, जिनमें कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल थे। एयरलाइन ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि विमान सुरक्षित उतरा है और उसकी तकनीकी जांच जल्द की जाएगी।
तकनीकी खराबी और खराब मौसम ने बढ़ाई मुश्किलें
एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि चालक दल ने उड़ान के दौरान तकनीकी गड़बड़ी और खराब मौसम के चलते एहतियातन चेन्नई की ओर रुख किया। उन्होंने प्रभावित यात्रियों से हुई असुविधा के लिए खेद जताया और कहा कि चेन्नई में यात्रियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही एयरलाइन ने यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की योजना भी बनाई है।
केसी वेणुगोपाल ने साझा किया विमान में हुए खौफनाक अनुभव का जिक्र
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को सोशल मीडिया पर बताया कि उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान में भारी अशांति और संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। उन्होंने बताया कि लगभग दो घंटे तक विमान हवाई अड्डे के ऊपर चक्कर लगाता रहा क्योंकि रनवे पर पहले से ही एक और विमान था। इस बीच कप्तान ने समय पर निर्णय लेते हुए विमान को सुरक्षित लैंडिंग के लिए दूसरे प्रयास में उतारा, जिससे सभी यात्रियों की जान बच गई।
सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल, जांच की मांग
केसी वेणुगोपाल ने इस घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि यात्रियों की सुरक्षा किस्मत पर नहीं छोड़ी जा सकती। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए से मांग की है कि इस घटना की फौरन जांच हो और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की चूक न हो।
फ्लाइट में मौजूद अन्य सांसद
इस विमान में केरल से कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ-साथ यूडीएफ कन्वेनर अदूर प्रकाश, सीनियर कांग्रेस नेता के. सुरेश, के. राधाकृष्णन और तमिलनाडु के सांसद रॉबर्ट ब्रूस भी सवार थे। सभी यात्री सुरक्षित हैं और विमान की जांच जारी है।