‘बिस्तर पर चादरें, तौलिए नहीं…’Air India ने चालक दल के लिए होटल ‘बुकिंग’ करने में की चूक, हो रही कड़ी आलोचना

मुंबई: एयर इंडिया अपने चालक दल के कुछ सदस्यों के लिए आवास की ‘बुकिंग’ करने में विफल रही, जिसकी वजह से उन्हें बुधवार रात हैदराबाद में उतरने के बाद लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। जिसके चलते टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया को सोशल मीडिया पर भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, एयरलाइन ने कहा कि वह चूक के लिए उचित कार्रवाई करेगी।

Again. Again. Yet Again!!!@airindia if you want to be a world class airline, you do not treat your fatigued crew , on a scheduled layover flight this way . You simply DO NOT.



Hunting / wrestling for hotel rooms for four hours after a flight- and this is what is ‘offered’! No… pic.twitter.com/hu1NUsTfj3 — manisha singhal (@manishasinghal) July 11, 2024