Alert News: 31 अगस्त तक बिजली गिरने और भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

Edited By Parveen Kumar,Updated: 25 Aug, 2025 09:10 PM

नेशनल डेस्क: झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और आने वाले दिनों में तेज बारिश और वज्रपात से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के रांची स्थित केंद्र ने राज्य के कई जिलों के लिए 31 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने तेज हवाओं, गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी दी है।

26 से 28 अगस्त तक तेज हवा और वज्रपात की आशंका

मौसम विभाग के अनुसार 26, 27 और 28 अगस्त को झारखंड के विभिन्न हिस्सों में गर्जन, तेज हवा (30-40 किमी/घंटा) और बिजली गिरने की संभावना है। इस दौरान कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि मानसून ट्रफ लाइन फिलहाल झारखंड से होकर गुजर रही है, जिससे पूरे राज्य में इसका असर देखने को मिल रहा है।

29 अगस्त को इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

29 अगस्त को दक्षिण-पूर्वी और उत्तर-पूर्वी झारखंड के जिलों में कहीं-कहीं भारी वर्षा और वज्रपात की आशंका है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है: पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका। इन इलाकों में तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं।

30 और 31 अगस्त के लिए भी जारी हुआ येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 30 और 31 अगस्त के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वी झारखंड और उससे सटे मध्य भागों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री की वृद्धि होने की भी संभावना है।

पिछले 24 घंटे में कहां-कितनी बारिश हुई

पिछले 24 घंटे में झारखंड में औसतन 6.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य से 12% कम है। कुछ प्रमुख स्थानों पर हुई बारिश:

  • चितरपुर – 38.4 मिमी (सबसे अधिक)
  • पोटका – 36.0 मिमी
  • बड़कागांव – 35.0 मिमी
  • नौडीहा बाजार, पतरातू – 30.0 मिमी
  • सिसई – 29.0 मिमी
  • खूंटी – 20.0 मिमी

गोड्डा में अधिकतम तापमान 35°C और लातेहार में न्यूनतम तापमान 20.6°C दर्ज किया गया।

अब तक 9 जिलों में 1000 मिमी से अधिक बारिश

1 जून से 25 अगस्त तक झारखंड में औसतन 751.4 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन इस बार 33% अधिक यानी 1000 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इन जिलों में अब तक सबसे ज्यादा बारिश हुई है:

  • पूर्वी सिंहभूम
  • जामताड़ा
  • खूंटी
  • लातेहार
  • रामगढ़
  • रांची
  • सरायकेला-खरसावां
  • सिमडेगा
  • पश्चिमी सिंहभूम

पाकुड़ को छोड़कर सभी जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।

रांची में कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी रांची में 26 से 29 अगस्त तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और एक-दो बार हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

  • 27 और 28 अगस्त को गरज के साथ बारिश की संभावना है।
  • 29 अगस्त को भी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी है।

तापमान अनुमान:

  • अधिकतम: 28 से 30 डिग्री
  • न्यूनतम: 22 से 23 डिग्री

