Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | इंसान है या स्पाइडरमैन? बिना रस्सी के 1667 फीट ऊंची इमारत पर चढ़ा यह जांबाज, देखें हैरतअंगेज़ Video

इंसान है या स्पाइडरमैन? बिना रस्सी के 1667 फीट ऊंची इमारत पर चढ़ा यह जांबाज, देखें हैरतअंगेज़ Video

Edited By Updated: 26 Jan, 2026 01:57 PM

alex honnold makes history on taipei 101

दुनिया के सबसे मशहूर रॉक क्लाइंबर एलेक्स होनोल्ड (Alex Honnold) ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। एलेक्स ने ताइवान की मशहूर गगनचुंबी इमारत ताइपे 101 (Taipei 101) पर बिना किसी रस्सी, हुक या सुरक्षा उपकरण के चढ़ाई पूरी की...

American rock climber Alex Honnold: दुनिया के सबसे मशहूर रॉक क्लाइंबर एलेक्स होनोल्ड (Alex Honnold) ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। एलेक्स ने ताइवान की मशहूर गगनचुंबी इमारत ताइपे 101 (Taipei 101) पर बिना किसी रस्सी, हुक या सुरक्षा उपकरण के चढ़ाई पूरी की है। शहरी वातावरण में बिना सुरक्षा के इतनी ऊंची इमारत फतह करने वाले वे दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। इस जोखिमभरी चढ़ाई को फ्री-सोलो (Free-Solo) क्लाइंबिंग कहा जाता है जहां एक छोटी सी गलती का मतलब सीधा मौत होता है।

PunjabKesari

चुनौतीपूर्ण थी 508 मीटर ऊंची दीवार

ताइपे 101 दुनिया की सबसे ऊंची और जटिल संरचना वाली इमारतों में शुमार है। 508 मीटर (लगभग 1,667 फीट)। इसमें 101 मंजिलें हैं जो 8 अलग-अलग ब्लॉक्स में बंटी हैं। इमारत की मध्य 64 मंजिलें सबसे चुनौतीपूर्ण मानी गईं क्योंकि वहां का डिजाइन और पकड़ (Grip) काफी मुश्किल थी।

यह भी पढ़ें: 'मुझे Vlog बनाना नहीं आता पर...' टाइमपास के लिए 70 साल के अंकल ने बनाया व्लॉग, 3 करोड़ से ज्यादा बार देखा लोगों ने Video

PunjabKesari

90 मिनट का सफर और तेज हवाओं का डर

रविवार सुबह जब एलेक्स ने लाल टी-शर्ट पहनकर चढ़ाई शुरू की, तो नीचे हजारों लोगों की सांसें थमी हुई थीं। बिना किसी हार्नेस के एलेक्स आत्मविश्वास के साथ ऊपर बढ़ते गए। शिखर पर पहुंचने के बाद उन्होंने बताया, "ऊपर हवा बहुत तेज थी, मुझे डर था कि कहीं संतुलन न बिगड़ जाए। लेकिन वहां से ताइपे का नजारा अविश्वसनीय था।" करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद जब वे चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने हाथ उठाकर अपनी जीत का जश्न मनाया।

और ये भी पढ़े

 

 

खराब मौसम ने बढ़ाया इंतजार

एलेक्स यह चढ़ाई शनिवार को ही करने वाले थे लेकिन भारी बारिश और खराब मौसम के चलते इसे 24 घंटे के लिए टाल दिया गया था। रविवार को आसमान साफ होते ही उन्होंने इस नामुमकिन से दिखने वाले मिशन को मुमकिन कर दिया।

खास बात: साल 2004 में फ्रांस के एलेन रॉबर्ट ने भी इस इमारत पर चढ़ाई की थी लेकिन उन्होंने सुरक्षा रस्सियों का इस्तेमाल किया था। एलेक्स बिना किसी मदद के ऐसा करने वाले पहले इंसान बने हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!