ईरान पर अटैक का जश्नः खामनेई के खिलाफ अमेरिकी स्ट्राइक से ईरानी लोग खुश ! सड़कों पर कर रहे डांस (Video)

ध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच तेहरान से कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिनमें युवाओं और छात्रों को सड़कों पर जश्न मनाते देखा गया। वहीं हमले जारी हैं। समाज बंटा नजर आ रहा है कुछ इसे प्रतिरोध की जीत मान रहे हैं, तो कई लोग अनिश्चितता और डर में हैं।

International Desk: मध्य पूर्व में जारी सैन्य टकराव के बीच ईरान पर इजराइल-अमेरिका के हमलों के दौरान राजधानी Tehran से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें लोगों खासकर युवाओं और छात्रों के समूह को सड़कों पर जश्न मनाते, नारे लगाते और संगीत पर नाचते देखा गया। तेहरान से आए वीडियो में कुछ समूह इन घटनाओं को “दुश्मन के खिलाफ जवाब” के रूप में देख रहे हैं। विश्लेषकों के अनुसार, ईरान की राजनीतिक विचारधारा में “प्रतिरोध” (Resistance) की अवधारणा लंबे समय से अहम रही है।

कुछ समर्थक समूह मानते हैं कि यदि देश ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को जवाब दिया है, तो यह राष्ट्रीय शक्ति और आत्मसम्मान का प्रतीक है—even अगर देश को खुद सैन्य दबाव का सामना करना पड़े। दूसरी ओर, कुछ वीडियो में छात्रों और युवाओं को सुप्रीम लीडर Ali Khamenei के खिलाफ नारे लगाते भी देखा गया है। सोशल मीडिया पर ऐसे दावे सामने आए हैं कि कुछ समूह मौजूदा नेतृत्व के प्रति नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि इन दृश्यों की स्वतंत्र पुष्टि सभी मामलों में नहीं हो सकी है। हालांकि इन सभी वीडियो की स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय पुष्टि हर मामले में नहीं हो सकी है, लेकिन क्षेत्रीय मीडिया और ओपन-सोर्स मॉनिटरिंग समूहों ने इन्हें व्यापक रूप से प्रसारित किया है।

वीडियोज में देखा जा सकता है कि सड़कों पर लोग नारेबाज़ी करते हुए नाच रहे हैं। खास कर छात्र राष्ट्रीय झंडों का प्रदर्शन करते हुए सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ भड़ास निकालते दिख रहे हैं। लोग यहाँ तक कि स्कूल के छात्र भी हमले का जश्न मना रहे हैं जिसे वे एक क्रिमिनल खामनेई, कब्ज़ा करने वाला ग्रुप कहते हैं, और कुछ तो खुशी के आँसू भी बहा रहे हैं। ईरान का समाज विविध और बहु-आयामी है। सभी नागरिक या छात्र इन घटनाओं का समर्थन करते हों, ऐसा नहीं है। कुछ स्थानों पर शांति, चिंता और अनिश्चितता की भावना भी देखी गई है।