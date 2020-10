शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हर साल की भांति इस साल भी पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने देश के लिए जान न्योछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उनके बलिदान को याद किया...

नेशनल डेस्क: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में लगे पुलिसबलों की सराहना करते हुए आज उन्हें आश्वस्त किया वे देश की आंतरिक सुरक्षा को संभाले और मोदी सरकार उनके परिजनों को संभालेगी। शाह ने पुलिस स्मरणोत्सव दिवस के मौके पर आज यहां चाणक्यपुरी स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर देश भर के शहीद पुलिसकर्मियों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की।

