Apple को मिला नया CEO, John Ternus ने संभाली कमान, सामने होंगी ये बड़ी चुनौतियां

जब Apple Inc. ने सोमवार को घोषणा की कि लंबे समय से कंपनी के लीडर रहे टिम कुक की जगह जॉन टर्नस लेंगे, तो उसने कंपनी के क्यूपर्टिनो, कैलिफ़ोर्निया स्थित कैंपस में दोनों अधिकारियों की साथ-साथ चलते हुए एक तस्वीर जारी की

नेशनल डेस्क : जब Apple Inc. ने सोमवार को घोषणा की कि लंबे समय से कंपनी के लीडर रहे टिम कुक की जगह जॉन टर्नस लेंगे, तो उसने कंपनी के क्यूपर्टिनो, कैलिफ़ोर्निया स्थित कैंपस में दोनों अधिकारियों की साथ-साथ चलते हुए एक तस्वीर जारी की।



दोनों पुरुषों ने Apple Watch, गहरे रंग की बटन वाली शर्ट और नीली जींस पहनी हुई है, और वे एक-दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं- मानो वे एक-दूसरे की हूबहू नकल हों। इसका मतलब यह है: Apple के हार्डवेयर हेड टर्नस, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ़िसर के तौर पर काम में निरंतरता लाएंगे और कुक की विरासत को बनाए रखने में मदद करेंगे। लेकिन जब टर्नस सितंबर में आधिकारिक तौर पर यह पद संभालेंगे, तो उनके सामने एक चुनौती होगी।

भले ही वे Apple के डिवाइस साम्राज्य — और उसके $400 बिलियन से ज़्यादा के सालाना रेवेन्यू — को बनाए रखें, लेकिन इस अधिकारी को जोखिम उठाने होंगे, नए प्रोडक्ट कैटेगरी में कदम रखने होंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कंपनी के लिए अपनी जगह बनानी होगी। इनमें से कोई भी काम आसान नहीं होगा, और "अलग सोचने" की क्षमता ही यह तय करेगी कि Apple AI के दौर में आगे बढ़ पाएगा या नहीं।

Forrester Research Inc. के विश्लेषक दिपांजन चटर्जी ने एक नोट में कहा, "उन्हें धीरे-धीरे बदलाव करने की उस प्रवृत्ति से बचना होगा, जिसने हाल के दिनों में Apple को परेशान किया है।" "जैसे ही टर्नस कमान संभालेंगे, उन्हें Apple के भविष्य को उतनी ही ज़ोर-शोर से परिभाषित करना होगा, जितनी ज़ोर-शोर से वे उसके अतीत का बचाव करते हैं।"

सफल होने के लिए, टर्नस को उन चीज़ों को बनाए रखना होगा जो काम करती हैं — जैसे कि काम करने का अनुशासन और शांत नेतृत्व — जबकि उन्हें कुक के कार्यकाल की पहचान रही, आम सहमति पर आधारित फ़ैसले लेने की प्रक्रिया से अलग हटना होगा। उन्हें और तेज़ी से आगे बढ़ना होगा, AI के क्षेत्र में Apple की प्रतिस्पर्धात्मकता को और मज़बूत करना होगा, और नए सफल हार्डवेयर प्रोडक्ट पेश करने होंगे।

कुक ने Apple Watch, AirPods और Vision Pro हेडसेट जैसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च करने की देखरेख ज़रूर की थी, लेकिन उनका रिकॉर्ड मिला-जुला रहा है। Watch और Earbuds बहुत ज़्यादा सफल रहे, हालाँकि ये दोनों तब आए थे, जब उनके पूर्ववर्ती के नेतृत्व और इंजीनियरिंग टीमों के मुख्य सदस्य अभी भी कंपनी में मौजूद थे।

Vision Pro — जिसे कुक ने लंबे समय से एक बेहतरीन प्रोडक्ट के तौर पर सोचा था — एक दशक के विकास और अरबों डॉलर के निवेश के बावजूद असफल रहा। Apple ने एक ऑटोनॉमस-कार प्रोजेक्ट पर भी लगभग $10 बिलियन खर्च किए थे, जिसे आखिरकार बंद कर दिया गया। इन दोनों ही मामलों में, टर्नस की सोच ज़्यादा सतर्क दिखाई देती है; उन्होंने अलग-अलग स्तरों पर इन पहलों का विरोध किया था।

जिस क्षेत्र में टर्नस ने सबसे ज़्यादा कामयाबी हासिल की है, वह है काम को अंजाम देना। उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि Apple हर साल iPhone, iPad, Mac और Apple Watch के अपडेटेड वर्शन लगातार पेश करता रहे, साथ ही हार्डवेयर की क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस में भी सुधार करता रहे — जो हार्डवेयर चीफ के तौर पर उनके कार्यकाल की पहचान रहे हैं।

50 साल के Ternus, MacBook Neo के भी बड़े समर्थक थे; यह एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसने Apple के आम तौर पर प्रीमियम-सोच वाले रवैये से हटकर काम किया। उन्होंने कंपनी से एक सस्ता लैपटॉप बेचने का आग्रह किया जो युवा पीढ़ी को पसंद आ सके, और उनकी यह सोच रंग लाई। पिछले महीने पेश की गई, $599 की यह रंगीन मशीन — जिसे ज़बरदस्त रिव्यू मिले और जो देखते ही देखते बिक गई।

यह Ternus के कंपनी पर अपनी छाप छोड़ने की शुरुआत थी, लेकिन अब उन्हें Apple को कुछ और नई कैटेगरी में भी आगे ले जाना होगा। यह टेक दिग्गज कंपनी अभी विस्तार के दो मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान दे रही है: AI-पावर्ड स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स और पहनने वाले डिवाइस (wearable devices)।

होम प्रोडक्ट्स की इस पहल में फेशियल रिकग्निशन वाला एक स्मार्ट डिस्प्ले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मीडिया चलाने के लिए घूमने वाली स्क्रीन वाला एक टेबलटॉप रोबोट, और प्राइवेसी पर खास ध्यान देने वाला एक सिक्योरिटी कैमरा शामिल है। पहनने वाले डिवाइस की पहल में स्मार्ट ग्लास, एक पेंडेंट डिवाइस और नए AirPods शामिल हैं; इन सभी में कंप्यूटर-विज़न कैमरे लगे हैं जो पहनने वाले के आस-पास के माहौल को स्कैन कर सकते हैं।



धीमी प्रगति

अब तक, प्रगति एक जैसी नहीं रही है। Apple को उम्मीद थी कि वह इसी साल स्मार्ट ग्लास पेश कर देगा, लेकिन यह प्रोडक्ट अभी तैयार होने में कई महीने दूर है, जिससे इसका लॉन्च 2027 तक टल सकता है। इसके होम डिवाइस भी देर से आ रहे हैं, क्योंकि Apple को अपने AI मॉडल और अगली पीढ़ी के Siri वॉइस असिस्टेंट को तय मानकों के हिसाब से तैयार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। टेबलटॉप रोबोट, जिसे पहले 2027 में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया था, अब 2028 तक टलने का खतरा मंडरा रहा है।

Apple के AI से जुड़े कामों को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अब यह देरी सिर्फ़ तकनीकी वजहों से नहीं हो रही है — बल्कि इसका असर कंपनी की उस क्षमता पर भी पड़ने लगा है जिससे वह ऐसे हार्डवेयर पेश करती है जो अपग्रेड और कमाई को बढ़ावा देते हैं।

Apple ने Ternus को चुनने की एक वजह उनकी उम्र भी थी, और यह भरोसा भी कि वे Apple के प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज को नए सिरे से तैयार कर सकते हैं और AI के क्षेत्र में माहिर अपने प्रतिस्पर्धियों का मुक़ाबला कर सकते हैं। उम्मीद है कि वे प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे और कंपनी का कामकाज संभालने में मदद के लिए चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफ़िसर Sabih Khan जैसे अपने सहयोगियों पर निर्भर रहेंगे।



फ़ैसले लेने का अंदाज़

Apple को इस बात की भी उम्मीद है कि Ternus का नेतृत्व करने का अंदाज़ ज़्यादा निर्णायक होगा — कुछ-कुछ वैसा ही जैसा कंपनी के सह-संस्थापक Steve Jobs का था। लंबे समय से साथ काम कर रहे सहकर्मी टर्नस को ऐसे व्यक्ति के तौर पर बताते हैं जो साफ़-साफ़ फ़ैसले लेने को तैयार रहता है, जो कुक के ज़्यादा सोच-समझकर, सबकी सहमति से फ़ैसले लेने के तरीके से बिल्कुल अलग है।

एक व्यक्ति ने, जिसने इन दोनों अधिकारियों के साथ काफ़ी करीब से काम किया है, कहा, "जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात आती है, तो टर्नस फ़ैसले लेता है।" "अगर आप टिम के पास 'A' या 'B' का विकल्प लेकर जाते हैं, तो वह कोई एक नहीं चुनेगा। इसके बजाय, अगर उसे कोई चिंता होगी, तो वह आपसे कई सवाल पूछेगा।"

वहीं दूसरी ओर, टर्नस कोई एक विकल्प चुन लेगा, उस व्यक्ति ने कहा। उस व्यक्ति ने अपनी पहचान ज़ाहिर न करने की शर्त पर यह बात कही, ताकि वह बेझिझक अपनी राय दे सके। "हो सकता है कि वह फ़ैसला सही हो या गलत, लेकिन कम से कम वह एक फ़ैसला तो होता है।" यह बदलाव शायद उस दौर के खत्म होने का संकेत हो, जिसमें प्रोडक्ट से जुड़े बड़े फ़ैसले एक छोटे से समूह द्वारा मिलकर लिए जाते थे।