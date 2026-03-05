Main Menu

नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद के तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में लौट रहे हैं : अमित शाह

05 Mar, 2026 05:36 PM

amit shah says nitish kumar is returning to national politics as rajya sabha mp

नेशनल डेस्क :  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल की सराहना करते हुए इसे राज्य के इतिहास का “स्वर्णिम अध्याय” बताया। यह तारीफ ऐसे समय आई जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने नामांकन दाखिल किए।

शाह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास की कई पहलों को गति मिली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं लोगों तक पहुंचीं। उन्होंने कहा, “नीतीश कुमार का कार्यकाल बिहार के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। उनका जीवन और राजनीतिक यात्रा भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त रही है।“

राज्यसभा के लिए नामांकन

नीतीश कुमार के राज्यसभा में नामांकन के साथ ही वे एक लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रीय राजनीति में लौट रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सांसद के रूप में दिल्ली लौट रहे हैं। उन्हें और एनडीए के सभी साथी सांसदों ने हार्दिक स्वागत किया।” एनडीए के अन्य उम्मीदवारों में भाजपा अध्यक्ष Nitin Nabin, RLM प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, भाजपा के शिवेश कुमार और JD(U) के राम नाथ ठाकुर भी शामिल हैं।

राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार की वापसी

नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कई कार्यकाल पूरे किए हैं, अब राज्यसभा के सांसद बनकर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं। उन्होंने पहले भी इस बार के चुनाव में राज्यसभा सदस्य बनने की इच्छा जताई थी। नीतीश कुमार ने कहा कि उनका उद्देश्य बिहार के विकास के लिए काम करना जारी रखना है और वे नए सरकार के साथ सहयोग करेंगे।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन पर विपक्षी दलों ने आशंकाएं जताई हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यह कदम भाजपा की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिससे नीतीश कुमार के प्रभाव को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने पहले ही देखा था कि नीतीश कुमार की शक्ति घट रही है और एनडीए की चुनावी रणनीतियों से उनकी स्थिति कमजोर हो सकती है।

नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल पर रखा जोर

नीतीश कुमार ने अपने लंबे राजनीतिक करियर में ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त छवि बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के रूप में उनका जीवन पूरी तरह से निष्पक्ष रहा है। नामांकन के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और बिहार के विकास और जनता के साथ सहयोग जारी रखने का संदेश दिया।


 

