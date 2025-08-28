50% टैरिफ पर भड़के अरविंद केजरीवाल, बोले- ट्रंप पर 100 फीसदी शुल्क लगा दो मोदी जी, पूरा देश आपके साथ है

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को मांग की कि भारत को अमेरिका से आयात पर अधिक शुल्क लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस फैसले का समर्थन करेगा।

नेशनल डेस्क: आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को मांग की कि भारत को अमेरिका से आयात पर अधिक शुल्क लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस फैसले का समर्थन करेगा।



केजरीवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अमेरिका से आयातित कपास पर 11 प्रतिशत शुल्क माफ करने का फैसला किया है, जिससे यहां के स्थानीय किसानों का कारोबार प्रभावित हो सकता है। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।



आप प्रमुख ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला भारत के किसानों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। उन्होंने सरकार से अमेरिकी आयात पर अधिक शुल्क लगाने की मांग की। उन्होंने कहा, ‘‘अन्य देश झुके नहीं। उन्होंने अधिक शुल्क लगाए। हमें भी अधिक शुल्क लगाने चाहिए। अगर अमेरिका 50 प्रतिशत शुल्क लगा रहा है, तो हमें इसे दोगुना करके 100 प्रतिशत कर देना चाहिए। पूरा देश इस फैसले का समर्थन करेगा। कोई भी देश भारत का विरोध नहीं कर सकता। हम 140 करोड़ लोगों की आबादी वाले देश हैं।''



ये भी पढ़ें...

- विधानसभा में पास हुआ नया कानून - अब इस राज्य में भीख मांगने पर पूरी तरह लगेगी रोक; विपक्ष ने जताई आपत्ति

मिजोरम विधानसभा ने बुधवार को 'Mizoram Prohibition of Beggary Bill, 2025' को मंजूरी दे दी। यह कानून केवल भिखारियों पर रोक लगाना नहीं है, बल्कि उन्हें रोजगार और सहायता देकर समाज में पुनः खड़ा करना भी है।



कानून की खास बातें

सोशल वेलफेयर मंत्री लालरिनपुई ने बताया कि मिजोरम में फिलहाल भिखारियों की संख्या बहुत कम है। इसका कारण यहां का मजबूत सामाजिक ढांचा, चर्च और NGO की मदद और सरकारी योजनाएं हैं। लेकिन जल्द ही सैरांग-सिहमुई रेल लाइन शुरू होने वाली है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को करेंगे। इसके बाद बाहर से भिखारियों के आने की संभावना बढ़ सकती है।