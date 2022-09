VIDEO: वडोदरा में केजरीवाल के सामने लगे मोदी-मोदी के नारे...CM ने दिया ऐसा रिएक्शन

नेशनल डेस्क: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज मंगलवार को गुजरात के वडोदरा पहुंचे। जहां उन्होंने मोदी समर्थकों का सामना करना पड़ा। दरअसल, केजरीवाल मंगलवार को वडोदरा में एक कार्यक्रम में पहुंचे जहां उनका स्वागत करने आये कुछ लोगों ने उनके सामने मोदी-मोदी के नारे लगाने लगे। हालांकि कुछ दूर बाद लोगों ने केजरीवाल-केजरीवाल के भी नारे लगाये। इसी दौरान केजरीवाल वहां खड़े हुए और बेहद सहज दिखे और हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए वह बाहर निकल आए।

