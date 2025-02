Delhi Elections 2025: दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी, 'हमें मिलेंगी इतनी सीटें...'

नेशनल डेस्क: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के लिए 55 सीटें जीतने का अनुमान जताया है। हालांकि, उनके अनुसार अगर महिलाएं बढ़-चढ़कर मतदान करें, तो पार्टी 60 सीटों के आंकड़े को पार कर सकती है। केजरीवाल ने दिल्लीवासियों को भरोसा दिलाया है कि पार्टी का चुनावी अभियान जोरदार रहेगा, खासकर महिलाओं के योगदान से इस बार AAP को और अधिक सीटें मिल सकती हैं।

केजरीवाल ने कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं से खास अपील की। उन्होंने कहा, "अगर हमारी मां-बहनें एक बार जोर का धक्का लगा दें, तो 60 सीटों तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है।" इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली की महिलाओं से आग्रह किया कि वे अपने घर के पुरुषों को समझाकर बीजेपी को न चुनें, क्योंकि बीजेपी केवल अमीरों की पार्टी है।

केजरीवाल ने यह भी कहा कि पार्टी उनके लिए बेहतर स्कूल, मुफ्त बिजली, मुफ्त इलाज, और महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा जैसी योजनाएं लेकर आई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि AAP ही महिलाओं के लिए 2100 रुपये की आर्थिक मदद का इंतजाम करेगा।



