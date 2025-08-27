38 की उम्र में रविचंद्रन अश्विन ने IPL को कहा अलविदा, अब दुनियाभर की टी20 लीग्स में नजर आएंगे स्टार स्पिनर

टीम इंडिया के स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को अलविदा कह दिया है। 38 साल के अश्विन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए साफ कर दिया कि अब वह IPL में नहीं खेलेंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि वह दुनिया भर की अन्य टी20...

नेशनल डेस्क : टीम इंडिया के स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को अलविदा कह दिया है। 38 साल के अश्विन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए साफ कर दिया कि अब वह IPL में नहीं खेलेंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि वह दुनिया भर की अन्य टी20 फ्रेंचाइजी लीग्स में हिस्सा लेते रहेंगे।

IPL करियर

अश्विन का IPL करियर बेहद शानदार रहा है। उन्होंने अब तक 221 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 187 विकेट अपने नाम किए। उनका इकोनॉमी रेट 7.20 का रहा और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4 विकेट पर 34 रन रहा। सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, बल्कि बल्लेबाजी में भी उन्होंने योगदान दिया। अश्विन ने 98 पारियों में 833 रन बनाए और उनका बेस्ट स्कोर 50 रन रहा।

अश्विन का रिटायरमेंट मैसेज

अपने रिटायरमेंट पोस्ट में अश्विन ने लिखा कि- 'कहते हैं हर अंत की एक नई शुरुआत होती है, एक आईपीएल क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज समाप्त हो रहा है, लेकिन विभिन्न लीगों में खेल के एक अन्वेषक के रूप में मेरा समय आज से शुरू हो रहा है। मैं सभी फ्रेंचाइजी को वर्षों से मिली सभी शानदार यादों और रिश्तों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से @IPL और @BCCI को, जो उन्होंने मुझे अब तक दिया है। आगे जो भी है उसका आनंद लेने और उसका पूरा लाभ उठाने के लिए उत्सुक हूं।'

विवाद और चर्चा

हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को लेकर दिए गए उनके कुछ बयान चर्चा में रहे थे। तभी से यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि उनका IPL करियर लंबा नहीं रहेगा। अंततः अश्विन ने खुद इसकी पुष्टि कर दी।

अब आगे की राह

अश्विन ने IPL से भले ही विदाई ले ली हो, लेकिन अब उनका अगला सफर विदेशी टी20 लीग्स में देखने को मिलेगा। क्रिकेट फैन्स उनके नए अवतार को लेकर उत्साहित रहेंगे।



