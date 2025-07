VIDEO: सेल्फी के बहाने पति को नदी में दिया धक्का, पुल से गिरा हसबैंड लेकिन बच गया फिर....

नेशनल डेस्क: कर्नाटक के यादगिर जिले से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला पर अपने ही पति को क्रूर तरीके से मारने की कोशिश का आरोप लगा है। घटना 11 जुलाई को गुरजापुर पुल पर घटी, जहां पति-पत्नी बाइक से सफर कर रहे थे। तातप्पा नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी गद्देमा ने उन्हें फोटो खींचने के बहाने पुल से नदी में धक्का दे दिया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और राहगीरों की मदद से वह बच निकले।

तातप्पा का कहना है कि वे और उनकी पत्नी कृष्णा नदी पर बने गुरजापुर पुल से गुजर रहे थे, जब उनकी पत्नी ने कहा कि वह उनकी एक फोटो खींचना चाहती है। उस समय गद्देमा ने उनका फोन लेकर कहा कि वो पुल के किनारे खड़े होकर नदी की ओर मुंह करें ताकि एक अच्छी तस्वीर आ सके। तातप्पा ने पुलिस को बताया, “मैं उसकी बातों में आ गया और जैसे ही मैं पुल के किनारे खड़ा हुआ, उसने अचानक मुझे नदी में धक्का दे दिया।”





Newly wed woman asks husband to stop bike on bridge to take selfie



Pushes him into the river



Passersby watch this unfold & rescue the husband



She got caught otherwise this would be a #HusbandMurder gone undetected as wife would have lied he fell downpic.twitter.com/vEGT6JInoi — Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) July 13, 2025