Bengaluru: खेलते-खेलते तीसरी मंजिल से गिरी 1.5 साल की मासूम, रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV आया सामने

Edited By Anu Malhotra, Updated: 10 Apr, 2026 09:45 AM

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के नयंदाहल्ली इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां महज डेढ़ साल की एक बच्ची खेलते-खेलते अपनी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई। यह पूरी घटना पास में लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसे देखकर किसी...

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के नयंदाहल्ली इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां महज डेढ़ साल की एक बच्ची खेलते-खेलते अपनी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई। यह पूरी घटना पास में लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए।

कैसे हुआ यह दर्दनाक हादसा?

जानकारी के मुताबिक, बच्ची घर के अंदर खेल रही थी। घर का मुख्य दरवाजा गलती से थोड़ा खुला रह गया था। खेलते-खेलते मासूम की नजर बचाकर वह बाहर गैलरी की ओर निकल गई। वहां रेलिंग के पास संतुलन बिगड़ने की वजह से वह सीधे तीसरी मंजिल से नीचे कंक्रीट की सड़क पर आ गिरी।

मां की हालत देख पसीज गया सबका दिल

जैसे ही बच्ची के गिरने की आवाज आई, आसपास के लोग और परिजन दौड़कर बाहर आए। खून से लथपथ बेटी को जमीन पर पड़ा देख मां अपनी सुध-बुध खो बैठी और चीखते हुए मौके पर ही बेहोश हो गई। अस्पताल के बाहर और घर पर मातम का माहौल है और हर कोई बच्ची की सलामती की दुआ कर रहा है।

अस्पताल में जिंदगी की जंग

हादसे के तुरंत बाद बच्ची को पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार:

-बच्ची के सिर में गंभीर चोटें आई हैं।

-उसे फिलहाल ICU (वॉर्ड) में रखा गया है।

-अगले 24 से 48 घंटे उसकी जान के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

सुरक्षा पर उठे बड़े सवाल

इस घटना ने ऊंची इमारतों में रहने वाले माता-पिता के लिए एक चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि:

-बच्चों वाले घरों में मुख्य दरवाजे हमेशा 'चाइल्ड लॉक' पर होने चाहिए।

-बालकनी और खिड़कियों पर सुरक्षा जाली (Safety Net) या ऊंची ग्रिल लगवाना अनिवार्य है।

-छोटे बच्चों को कभी भी अकेला न छोड़ें, खासकर तब जब दरवाजे खुले हों।