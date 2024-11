जो बाइडेन प्रशासन ने रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को परमाणु हथियार देने की बनाई योजना : NYT report

नेशनल डेस्क: अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने रूस के खिलाफ जारी युद्ध में यूक्रेन को परमाणु हथियार प्रदान करने की योजना बनाई है, ताकि यूक्रेन अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके और रूस के आक्रामकता का सामना कर सके। यह खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) की एक रिपोर्ट में हुआ है, जो इस मुद्दे से जुड़े अमेरिकी अधिकारियों के बयान और विशेषज्ञों के विश्लेषण पर आधारित है।



यूक्रेन को परमाणु हथियार देने की योजना के पीछे की वजह

रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन को परमाणु हथियार देने की योजना का उद्देश्य रूस के सैन्य हमलों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को अधिक सक्षम बनाना है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों द्वारा पहले ही सैन्य सहायता दी जा चुकी है, लेकिन अब अमेरिका और अन्य पश्चिमी राष्ट्र इस संभावना पर विचार कर रहे हैं कि रूस के परमाणु हथियारों का खतरा और रूस के आक्रामक आंतरिक नीतियां यूक्रेन की सुरक्षा के लिए एक और सशक्त कदम उठा सकते हैं। अमेरिका द्वारा यूक्रेन को परमाणु हथियार देने की संभावना की चर्चा तब शुरू हुई, जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपने परमाणु हथियारों के उपयोग की धमकी दी और साथ ही परमाणु युद्ध की संभावना को बढ़ाने वाले बयान दिए। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यूक्रेन को परमाणु क्षमता मिलती है, तो यह रूस को एक मजबूत संदेश भेजेगा कि यूक्रेन को किसी भी कीमत पर नकारा नहीं किया जा सकता और न ही यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश की जा सकती है।



क्या परमाणु हथियार देना संभव है?

यूक्रेन को परमाणु हथियार प्रदान करना एक अत्यधिक संवेदनशील और जटिल मामला है, क्योंकि 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम के तहत यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियारों को छोड़ दिया था। उस समय, यूक्रेन ने अपनी स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी के लिए रूस, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया था। हालांकि, वर्तमान स्थिति में यह सवाल उठता है कि क्या अमेरिका इस समझौते को तोड़ने के लिए तैयार होगा और क्या यूक्रेन को परमाणु हथियार देना एक स्थायी समाधान होगा।



रूस की प्रतिक्रिया और वैश्विक प्रभाव

रूस ने यूक्रेन को परमाणु हथियार देने के विचार पर गंभीर आपत्ति जताई है। रूस के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि यूक्रेन को परमाणु हथियार प्रदान किए गए, तो यह वैश्विक शांति के लिए एक खतरनाक कदम होगा और इसका परिणाम परमाणु युद्ध की दिशा में जा सकता है। रूस ने पहले ही अपने परमाणु हथियारों के प्रयोग को लेकर धमकियां दी थीं, और इस प्रकार के कदम से स्थिति और भी तनावपूर्ण हो सकती है।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यूक्रेन को परमाणु हथियार दिए जाते हैं, तो यह पूरे विश्व में परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के सिद्धांतों को चुनौती दे सकता है और दुनिया भर के देशों में एक नए परमाणु दौड़ की शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा, इससे रूस और अमेरिका के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्तों में और अधिक वृद्धि हो सकती है, जिससे पूरी दुनिया में सुरक्षा की स्थिति और जटिल हो सकती है।

