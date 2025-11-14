फैंस को बड़ा झटका! इस जाने माने रेसलर ने WWE से निकाले जाने के बाद अचानक लिया संन्यास, 42 की उम्र में रिंग को कहेंगे अलविदा

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 14 Nov, 2025 11:35 AM

नेशनल डेस्क। प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया से एक बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। पूर्व WWE सुपरस्टार और NXT टैग टीम चैंपियन फैंडेंगो (Fandango) ने अचानक इन-रिंग एक्शन से संन्यास (Retirement) लेने का ऐलान कर दिया है। 42 वर्षीय फैंडेंगो का यह फैसला उनके फैंस के लिए एक झटका है।

Genesis PPV के बाद संन्यास

फैंडेंगो जिनका असली नाम जेडीसी है इस समय TNA (पहले TNA इम्पैक्ट) में काम कर रहे हैं और सिस्टम स्टेबल ग्रुप का हिस्सा हैं। उन्होंने TNA इम्पैक्ट के हालिया शो में अपने रिटायरमेंट की घोषणा की। फैंडेंगो ने ऐलान किया कि वह जनवरी 2026 में डैलस में होने वाले TNA के Genesis PPV (पे-पर-व्यू) इवेंट के बाद इन-रिंग एक्शन से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने यह घोषणा फुल सेल यूनिवर्सिटी में की जो कई सालों तक WWE NXT का घरेलू मैदान रहा था जिससे यह पल और भी भावनात्मक हो गया। फैंडेंगो को 2021 में WWE से रिलीज़ कर दिया गया था। उन्होंने टायलर ब्रीज (Tyler Breeze) के साथ मिलकर NXT टैग टीम चैंपियनशिप भी जीती थी।

JDC (Fandango) will retire from in-ring competition following TNA Genesis in January 2026pic.twitter.com/nnK6FJl7W0 — WrestleTalk (@WrestleTalk_TV) November 14, 2025

WWE में Survivor Series 2025 की ज़ोरदार तैयारी

जहां एक ओर पूर्व सुपरस्टार रिंग छोड़ने की तैयारी कर रहा है वहीं WWE अपने सबसे बड़े इवेंट्स में से एक Survivor Series 2025 के लिए कमर कस रहा है। यह इवेंट 29 नवंबर को होने वाला है।

इस बार सभी की निगाहें इवेंट के मुख्य आकर्षण—मेंस और विमेंस वॉरगेम्स (WarGames) मैचों पर टिकी हैं। मेंस वॉरगेम्स मैच इस बार बेहद कड़ा होने वाला है:

टीम सीएम पंक (Team CM Punk) द विज़न ग्रुप (The Vision Group) सीएम पंक ब्रोंसन रीड कोडी रोड्स ब्रॉन ब्रेकर जे उसो लोगन पॉल

संभावित सदस्य:

पंक की टीम में: बहुत जल्द रोमन रेंस और जिमी उसो के शामिल होने की संभावना है।

विज़न ग्रुप में: ब्रॉक लैसनर और ड्रू मैकइंटायर को ग्रुप जॉइन करते हुए देखा जा सकता है।

फैंस इस इवेंट को लेकर काफी उत्साहित हैं क्योंकि यह WWE के मौजूदा सबसे बड़े सुपरस्टार्स को आमने-सामने लाएगा।