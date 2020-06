इंटरनेशनल डेस्कः पूरी दुनिया पिछले 6 माह से कोरोना महामारी के संकट से जूझ रही है । इस बीच वायरस ने भारत को भी अपनी चपेट में ले लिया और देश पर अब यह प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अमेरिका सहित दुनियाभर के देश कोरोना को फैलाने के लिए चीन को जिम्मेदार मानते हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले में भारत के बिहार राज्य से एक चौंकाने वाली खबर आई है। बिहार के बेतिया के एक अधिवक्ता सह याचिकाकर्ता मुराद अली ने कोरना फैलाने को लेकर बेतिया के सीजेएम कोर्ट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विश्व स्वास्थय संगठन (WHO) के डीजी सहित कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कराया है।

