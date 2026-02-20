Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | Chandigarh में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती, अब होगा Action

Chandigarh में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती, अब होगा Action

Edited By Updated: 20 Feb, 2026 10:08 AM

chandigarh orders fresh challans for drunk drivers

चंडीगढ़ में एक बार फिर शराब पीकर गाड़ी चलाने और नंबर प्लेट पर

चंडीगढ़ः चंडीगढ़ में एक बार फिर शराब पीकर गाड़ी चलाने और नंबर प्लेट पर टेप लगाने वालों की अब खैर नहीं है। ट्रैफिक पुलिस अब नियम तोड़ने वालों के मैनुअल चालान काटेगी। यह चालान सिर्फ उन नियम के कटेंगे जो विजुवल दिखाई देते है। यह आदेश डी.एस.पी. ट्रैफिक ने जारी कर दिए है। 

आदेशों के अनुसार ट्रैफिक पुलिस बिना नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों को रोक कर परेशान नहीं करेगी। बिना ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करने पर चंडीगढ़ ट्रैफिक के जवान गाड़ियां रोक कर मैनुअल चालान के बहाने तंग करते थे। ट्रैफिक पुलिस से परेशान होकर लोगों ने शिकायत पुलिस अफसरों से की थी। ट्रैफिक पुलिस के जवान ज्यादातर शहर के एंट्री प्वाइंट पर दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को रोक कर तंग करते थे। डी.जी.पी. के आने के बाद मैनुअल तरीके से चालान बंद कर दिए थे। चालान सिर्फ सी.सी.टी.वी. कैमरों से किए जा रहे थे। 

मैनुअल चालान बंद होने से बढ़ गए थे मामले
मैनुअल टालान बंद होने से लोगों ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी थी। वाहन चालक सरेआम रॉंगसाइड और साइकिल ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ा रहे थे। सी.सी.टी.वी. कैमरे के जरिए चालान से बचने के लिए चालकों ने गाड़ियों के पीछे टेप लगा रखी थी। 
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!