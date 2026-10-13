बिहार के हाजीपुर में पलटी नाव, महिलाओं समेत 11 लोगों की मौत

बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में गंगा नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। रामपुर श्यामचंद गांव के पास हुई इस दुर्घटना में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। मृतकों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।...

नेशनल डेस्क : बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में गंगा नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। रामपुर श्यामचंद गांव के पास हुई इस दुर्घटना में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। मृतकों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हादसा राघोपुर थाना क्षेत्र में हुआ।

दावत में शामिल होने जा रहे थे यात्री

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, नाव में करीब 15 से 20 लोग सवार थे। सभी एक दावत में शामिल होने के लिए नाव से नदी पार कर रहे थे। इसी दौरान नाव अचानक पलट गई, जिससे उसमें सवार लोग गंगा नदी में डूबने लगे। घटना के बाद शुरुआती रिपोर्ट में पांच से आठ लोगों की मौत की आशंका जताई गई थी। हालांकि, बाद में वैशाली के जिलाधिकारी ने 11 लोगों की मौत की पुष्टि की। अधिकारियों के मुताबिक, पांच लोगों को बचा लिया गया है।

हादसे की वजह का पता लगाने में जुटा प्रशासन

नाव पलटने के कारणों और हादसे का शिकार हुए लोगों की पहचान को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार है। नाव में सवार लोगों की संख्या भी शुरुआती अनुमानों पर आधारित है। इस दुर्घटना ने नदी पार करने के लिए नावों पर निर्भर लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

तेजस्वी यादव ने जताया दुख

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर राघोपुर दियारा क्षेत्र में नाव पलटने की घटना पर चिंता व्यक्त की। तेजस्वी यादव ने लिखा, "राघोपुर दियारा इलाके में नाव पलटने की दुखद खबर मिली है। डूबने वालों में ज़्यादातर बच्चे हैं। भगवान सभी को सुरक्षित रखे।" उन्होंने आगे बताया कि स्थानीय निवासियों, प्रशासन और अधिकारियों से बातचीत के बाद राहत, बचाव और इलाज के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।