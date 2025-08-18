बृजभूषण सिंह के बयान से फिर मचा बवाल, बाबा रामदेव को लेकर कह दी ये बड़ी बात

भाजपा नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर अपने तीखे बयान को लेकर चर्चा में आ गए। दरअसल, एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने योगगुरु बाबा रामदेव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि "ऋषि पतंजलि के नाम पर धंधा कर रहे हैं"।

पतंजलि के नाम पर केवल व्यापार कर रहे हैं- बृजभूषण शरण सिंह

बता दें कि बलरामपुर के महारानी लाल कुंवरि महाविद्यालय में भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम में अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए बृजभूषण सिंह ने योग गुरु बाबा रामदेव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे “ऋषि पतंजलि के नाम पर केवल व्यापार कर रहे हैं। बृजभूषण सिंह की टिप्पणी पर सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, लेकिन इस बयान ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। कई यूजर्स इस बयान का समर्थन कर रहे हैं तो कई इसकी आलोचना कर रहे हैं।



अटल बिहारी वाजपेयी को बताया 'महामानव'

पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, "अटल जी कोई साधारण नेता नहीं बल्कि एक महामानव थे। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। विपक्ष भी उनका उतना ही सम्मान करता था, जितना कि सत्ता पक्ष।"



अटल जी ने बदला था मायावती का फैसला

सभा के दौरान बृजभूषण सिंह ने एक पुराना संस्मरण भी साझा किया। उन्होंने बताया कि साल 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने गोंडा जिले का नाम बदलने का फैसला लिया था। तब उन्होंने यह मामला अटल बिहारी वाजपेयी के संज्ञान में रखा और अटलजी ने वह निर्णय निरस्त करवा दिया। कार्यक्रम का आयोजन अटलजी की प्रपौत्री अंजली मिश्रा की ओर से किया गया था। इस श्रद्धांजलि सभा में भाजपा अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्र भी मंच पर मौजूद रहे।