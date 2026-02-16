Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | साली, साड़ी और कत्ल की खौफनाक साजिश: महिला बनकर पहुंचे जीजा ने साली का कटर ब्लेड से काटा गला

साली, साड़ी और कत्ल की खौफनाक साजिश: महिला बनकर पहुंचे जीजा ने साली का कटर ब्लेड से काटा गला

Edited By Updated: 16 Feb, 2026 11:20 PM

brother in law disguised as a woman slits the girl s throat

दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। 27 साल की एक फिजियोथेरेपिस्ट युवती पर उसके ही जीजा ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी महिला के भेष में थेरेपी सेंटर पहुंचा और अंदर जाकर कटर ब्लेड से युवती का गला काट दिया।

नेशनल डेस्कः दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। 27 साल की एक फिजियोथेरेपिस्ट युवती पर उसके ही जीजा ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी महिला के भेष में थेरेपी सेंटर पहुंचा और अंदर जाकर कटर ब्लेड से युवती का गला काट दिया।

गंभीर रूप से घायल युवती को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल वह बयान देने की स्थिति में नहीं है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपी की पहचान 

पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान जय प्रकाश यादव के रूप में हुई है, जो नजफगढ़ का रहने वाला है और एक कोचिंग सेंटर में शिक्षक है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि अप्रैल 2025 से उसका अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष के साथ विवाद चल रहा था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने ससुराल वालों से बदला लेना चाहता था। उसका आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी मां पर हमला किया था, जिसके कारण वह गुस्से में था।

वारदात की पूरी साजिश

पुलिस के अनुसार, वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए विग और महिलाओं के कपड़े पहने। महिला का भेष बनाकर वह रोहिणी सेक्टर-24 स्थित थेरेपी सेंटर पहुंचा, जहां पीड़िता काम करती थी। मौका मिलते ही उसने कटर ब्लेड से युवती के गले पर हमला कर दिया और वहां से भागने की कोशिश की।

और ये भी पढ़े

पुलिस की कार्रवाई

सोमवार दोपहर करीब 12:21 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला पर जानलेवा हमला हुआ है और उसका गला काट दिया गया है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल युवती को अस्पताल पहुंचाया। वारदात के बाद पुलिस ने आसपास के इलाके और बिल्डिंग में सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान आरोपी को पास की एक बिल्डिंग की छत से गिरफ्तार कर लिया गया, जहां वह छिपा हुआ था। उसके पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया कटर ब्लेड भी बरामद किया गया। क्राइम सीन को सील कर फोरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस ने बताया कि बुध विहार थाने में हत्या की कोशिश (Attempt to Murder) का मामला दर्ज कर लिया गया है।

जांच जारी

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। पारिवारिक विवाद, पुरानी रंजिश और हमले की योजना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि पारिवारिक विवाद अगर समय रहते सुलझाए न जाएं, तो वे गंभीर और हिंसक रूप ले सकते हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!