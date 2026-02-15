दर्दनाक हादसा : श्रद्धालुओं से भरी बस पेड़ से टकराई, 8 यात्री घायल

मथुरा जिले में तीर्थयात्रियों को वृन्दावन से लेकर बरसाना दर्शन के लिये ले जा रही एक निजी बस रास्ते में पेड़ से टकरा गई। इस घटना में आठ यात्री घायल हो गये। उनमें से तीन को गंभीर अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।

नेशनल डेस्क : मथुरा जिले में तीर्थयात्रियों को वृन्दावन से लेकर बरसाना दर्शन के लिये ले जा रही एक निजी बस रास्ते में पेड़ से टकरा गई। इस घटना में आठ यात्री घायल हो गये। उनमें से तीन को गंभीर अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।



अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण क्षेत्र) सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि रविवार दोपहर सहारनपुर की एक निजी बस तीर्थयात्रियों को लेकर वृन्दावन दर्शन कराकर छटीकरा होते हुए बरसाना जा रही थी, तभी रास्ते में राधाकुण्ड बाईपास के पास तेज गति से मोड़ने पर बस अनियंत्रित हो गई और एक पेड़ से जा टकराई। इस घटना में आधा दर्जन से अधिक यात्री जख्मी हो गये।



उन्होंने बताया कि बस की टक्कर इतनी भीषण थी कि उसका अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों को तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया। उनमें से तीन की हालत नाजुक बतायी जाती है।