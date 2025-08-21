बड़ा हादसा: पुल से 30 फीट नीचे गिरी वैष्णो देवी जा रही बस, 1 की मौत, कई श्रद्धालु घायल

जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में गुरुवार तड़के एक बड़ा हादसा हो गया, जहाँ वैष्णो देवी जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक बस पुल से नीचे गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। ये सभी यात्री...

नेशनल डेस्क: जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में गुरुवार तड़के एक बड़ा हादसा हो गया, जहाँ वैष्णो देवी जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक बस पुल से नीचे गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। ये सभी यात्री उत्तर प्रदेश के अमरोहा से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा जा रहे थे।



कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के अनुसार, हादसा तब हुआ जब बस जम्मू-पठानकोट हाईवे पर जतवाल क्षेत्र से गुजर रही थी। अचानक बस का टायर फट गया, जिससे चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया और वह करीब 30 फीट ऊंचे पुल से नीचे जा गिरी। बस का रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी 81 बीटी 7688 है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग तुरंत बचाव कार्य के लिए आगे आए। उन्होंने घायलों को बाहर निकालने में मदद की और पुलिस को सूचना दी।



घायलों का इलाज जारी

हादसे के बाद सभी घायलों को सांबा के ज़िला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका प्राथमिक इलाज किया गया। इनमें से 8 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए एम्स विजयपुर रेफर किया गया है। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के एक चश्मदीद ने बताया कि जब यह घटना हुई, तब सभी यात्री सो रहे थे। उन्होंने कहा कि यह हादसा ड्राइवर की गलती की वजह से हुआ। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और मामले की जांच कर रही हैं।

