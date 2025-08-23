अनिल अंबानी के घर CBI की बड़ी रेड, ₹17,000 करोड़ के कर्ज धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई

CBI ने ₹17,000 करोड़ के एक बड़े ऋण धोखाधड़ी मामले में Reliance ADG (ADAG) समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के मुंबई स्थित घर पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई Yes Bank से जुड़े एक मामले में की गई है। इस दौरान CBI की एक टीम ने अनिल अंबानी के आवास और कार्यालय...

नेशनल डेस्क: CBI ने ₹17,000 करोड़ के एक बड़े ऋण धोखाधड़ी मामले में Reliance ADG (ADAG) समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के मुंबई स्थित घर पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई Yes Bank से जुड़े एक मामले में की गई है। इस दौरान CBI की एक टीम ने अनिल अंबानी के आवास और कार्यालय से जुड़े कई ठिकानों की तलाशी ली।

यह मामला Yes Bank को धोखा देकर बड़ी राशि का कर्ज लेने से जुड़ा है। CBI ने आरोप लगाया है कि Yes Bank के संस्थापक राणा कपूर ने अपने पद का दुरुपयोग किया और रिलायंस समूह की कंपनियों को नियमों का उल्लंघन कर भारी-भरकम कर्ज दिया। इस कर्ज के बदले राणा कपूर को कथित तौर पर रिश्वत दी गई।

क्या है पूरा मामला?

सीबीआई ने इस मामले में Yes Bank और रिलायंस समूह की कई कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि राणा कपूर और अन्य आरोपियों ने आपराधिक साजिश रचकर रिलायंस समूह की कंपनियों को लगभग ₹17,000 करोड़ का कर्ज दिया, जो बाद में एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) बन गया।

सीबीआई का मानना है कि इस धोखाधड़ी से यस बैंक को भारी वित्तीय नुकसान हुआ और बैंक की साख पर भी गहरा असर पड़ा। इस मामले में पहले ही कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें राणा कपूर और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। अब CBI इस मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए अनिल अंबानी और उनके समूह की कंपनियों से जुड़े सबूतों की तलाश कर रही है।