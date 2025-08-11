Main Menu

CDS जनरल अनिल चौहान ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता को बताया तीनों सेनाओं के समन्वय का प्रतीक

Edited By Shubham Anand,Updated: 11 Aug, 2025 05:33 PM

cds general anil chauhan praises operation sindur success

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने शनिवार को 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता की सराहना करते हुए इसे भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच उत्कृष्ट तालमेल और परिचालन सामंजस्य का प्रमाण बताया है।

नेशनल डेस्क : चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने शनिवार को 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता की सराहना करते हुए इसे भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच उत्कृष्ट तालमेल और परिचालन सामंजस्य का प्रमाण बताया है। सिकंदराबाद स्थित कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट (सीडीएम) में 21वें उच्च रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम (एचडीएमसी) के प्रतिभागियों और वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए, सीडीएस चौहान ने भारत के सशस्त्र बलों के भविष्य को आकार देने में संयुक्तता और एकीकरण के महत्व पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षमता विकास, आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों की आवश्यकता को रेखांकित किया। राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना और उच्च रक्षा प्रबंधन विषय पर अपने व्याख्यान में, उन्होंने भारत के रक्षा संगठन के विकास, संरचना और सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने सैन्य मामलों के विभाग की उपलब्धियों, प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा समितियों के कार्यकलापों, तथा संयुक्त परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से थिएटर कमांड के रोडमैप जैसे महत्वपूर्ण सुधारों पर प्रकाश डाला।

आधुनिक सैन्य अभियानों में रसद की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए, जनरल चौहान ने सीडीएम द्वारा तैयार संयुक्त प्राइमर के बारे में जानकारी दी। यह दस्तावेज डिजिटलीकरण, साझा प्रावधान और खरीद, तथा राष्ट्रीय रसद ढांचे के साथ एकीकरण पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के समन्वय, दक्षता और संगठनात्मक प्रभावशीलता को बढ़ाना है।

पर्यावरण संरक्षण और स्थायित्व की दिशा में कदम बढ़ाते हुए, सीडीएस ने सीडीएम में स्मार्ट बाइक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित स्मार्ट बाइक पब्लिक साइकिल शेयरिंग सुविधा का भी उद्घाटन किया। यह पहल सेना कर्मियों को पर्यावरण-अनुकूल ई-साइकिल प्रदान करती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और हरित जीवन शैली को बढ़ावा मिलेगा।

सीडीएम के कमांडेंट मेजर जनरल हर्ष छिब्बर ने पेशेवर सैन्य शिक्षा को सशक्त बनाने और भविष्य के रणनीतिक नेतृत्व को तैयार करने के लिए चल रही पहलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कॉलज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, जो एक प्रमुख त्रि-सेवा संस्थान है, वरिष्ठ अधिकारियों को उच्च नेतृत्व भूमिकाओं के लिए आवश्यक आधुनिक प्रबंधन कौशल प्रदान करने में अहम भूमिका निभाता है। वर्तमान में चल रहे 44-सप्ताह के एचडीएमसी में कुल 167 प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें मित्र देशों के 12 अधिकारी भी शामिल हैं।

