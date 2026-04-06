​​​​​​​ Petrol Diesel Price Today: आपके शहर में आज पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ या सस्ता? चेक करें अपने शहर की लेटेस्ट रेट लिस्ट!

Edited By Radhika, Updated: 06 Apr, 2026 11:48 AM

देश की प्रमुख तेल विपणन कंपनियों (HPCL, BPCL, IOCL) ने आज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की उतार-चढ़ाव भरी चाल के बीच भारतीय महानगरों और प्रमुख शहरों में ईंधन के दाम स्थिर बने हुए हैं।

Petrol Diesel Price Today: देश की प्रमुख तेल विपणन कंपनियों (HPCL, BPCL, IOCL) ने आज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की उतार-चढ़ाव भरी चाल के बीच भारतीय महानगरों और प्रमुख शहरों में ईंधन के दाम स्थिर बने हुए हैं। आइए जानते हैं कि देश के प्रमुख शहरों में आज के क्या दाम हैं-

प्रमुख शहरों में आज का भाव (प्रति लीटर)

विभिन्न राज्यों में स्थानीय टैक्स (VAT) और माल ढुलाई के कारण कीमतें अलग-अलग होती हैं। यहाँ प्रमुख शहरों की ताजा लिस्ट दी गई है:

कैसे तय होती हैं ईंधन की कीमतें?

पेट्रोल-डीजल का रेट केवल सरकार ही तय नहीं करती, बल्कि इसके पीछे कई वैश्विक और स्थानीय कारक होते हैं:

कच्चा तेल ( Brent Crude): अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत सबसे बड़ा कारक है।

डॉलर बनाम रुपया: चूंकि भारत तेल का आयात करता है, इसलिए डॉलर के मुकाबले रुपये की मजबूती या कमजोरी सीधे आपकी जेब पर असर डालती है।

टैक्स का जाल: केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी और राज्यों का वैट (VAT) मिलकर पेट्रोल की कीमत को दोगुना कर देते हैं।

डीलर कमीशन: पेट्रोल पंप मालिकों को दिया जाने वाला कमीशन भी अंतिम कीमत में जुड़ता है।

घर बैठे ऐसे चेक करें आज का रेट (SMS Process)

अगर आप लंबी लाइनों या भ्रम से बचना चाहते हैं, तो एक मैसेज के जरिए अपने शहर का सटीक रेट जान सकते हैं:

Indian Oil: 'RSP <स्पेस> शहर का कोड' लिखकर 9224992249 पर भेजें। BPCL: 'RSP <स्पेस> शहर का कोड' लिखकर 9223112222 पर भेजें। HPCL: 'HPPRICE <स्पेस> शहर का कोड' लिखकर 9222201122 पर भेजें।

कीमतें स्थिर क्यों हैं?

मई 2022 के बाद से केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद से कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद तेल कंपनियां फिलहाल कीमतों को नियंत्रित रखने का प्रयास कर रही हैं, जिससे आम जनता को महंगाई से राहत मिली हुई है।