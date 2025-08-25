Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • एक्स्ट्रा क्लास के बहाने छात्रा को कोचिंग सेंटर बुलाकर केमिस्ट्री सर ने की अश्लील हरकत, तंग आकर...

एक्स्ट्रा क्लास के बहाने छात्रा को कोचिंग सेंटर बुलाकर केमिस्ट्री सर ने की अश्लील हरकत, तंग आकर...

Edited By Anu Malhotra,Updated: 25 Aug, 2025 03:53 PM

chemistry teacher palghar coaching teacher nala sopara minor student accused

पालघर ज़िले से शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, नाला सोपारा इलाके में कोचिंग संचालक शिक्षक पर नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

नेशनल डेस्क:  पालघर ज़िले से शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, नाला सोपारा इलाके में कोचिंग संचालक शिक्षक पर नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा है। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना नालासोपारा इलाके की बताई जा रही है, जहां रसायन विज्ञान (chemistry)  पढ़ाने वाले 42 वर्षीय शिक्षक ने छात्रा को शनिवार के दिन एक्सट्रा क्लास के नाम पर बुलाया। छात्रा के मुताबिक, वह उसे एकांत में अपने सेंटर में ले गया और वहां उसके साथ अनुचित व्यवहार किया।

आरोपी शिक्षक की पहचान राहुल दुबे के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि छात्रा पहले से ही शिक्षक की हरकतों से असहज थी, लेकिन जब यह सिलसिला बढ़ता गया तो उसने साहस दिखाते हुए परिजनों को सब कुछ बता दिया। उसके माता-पिता ने तत्काल कोचिंग सेंटर पहुंचकर शिक्षक से सवाल-जवाब किए और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपी पर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!