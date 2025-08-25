एक्स्ट्रा क्लास के बहाने छात्रा को कोचिंग सेंटर बुलाकर केमिस्ट्री सर ने की अश्लील हरकत, तंग आकर...

पालघर ज़िले से शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, नाला सोपारा इलाके में कोचिंग संचालक शिक्षक पर नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

नेशनल डेस्क: पालघर ज़िले से शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, नाला सोपारा इलाके में कोचिंग संचालक शिक्षक पर नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा है। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना नालासोपारा इलाके की बताई जा रही है, जहां रसायन विज्ञान (chemistry) पढ़ाने वाले 42 वर्षीय शिक्षक ने छात्रा को शनिवार के दिन एक्सट्रा क्लास के नाम पर बुलाया। छात्रा के मुताबिक, वह उसे एकांत में अपने सेंटर में ले गया और वहां उसके साथ अनुचित व्यवहार किया।

आरोपी शिक्षक की पहचान राहुल दुबे के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि छात्रा पहले से ही शिक्षक की हरकतों से असहज थी, लेकिन जब यह सिलसिला बढ़ता गया तो उसने साहस दिखाते हुए परिजनों को सब कुछ बता दिया। उसके माता-पिता ने तत्काल कोचिंग सेंटर पहुंचकर शिक्षक से सवाल-जवाब किए और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपी पर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

