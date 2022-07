नेशनल डेस्क: मानसून आते ही देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है ऐसे में खबर सामने आई है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बुधवार को बादल फटने से अचानक आयी बाढ़ में कई जान-माल का भारी नुकसान हुआ लेकिन क्या आपको पता है कि बादल पठना क्या होता है और यह कैसे फटता है तो आईए आपकों बताते हैं इसके बारे में। दरअसल ,सोशल मीडिया पर बादलव फटने का एक भयावह वीडियो सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बादल फटने से शहर में भयानक त्रासदी होती है। ये वीडियो ऑस्ट्रिया का बताया जा रहा है। अब तक इस वीडियो को 30 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं।

वहीं इस वीडियो को Wonder Of Science नाम के ट्वीटर हैंडल से पोस्ट किया गया है । वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे आसमान में अचानक एक हलचल होती है और बादल के बीचों-बीच पानी का सैलाब नीचे गिरता है।

A stunning cloudburst over Lake Millstatt, Austria captured by photographer Peter Maier. pic.twitter.com/7vUVnePvBD — Wonder of Science (@wonderofscience) July 5, 2022