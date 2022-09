सीएम भूपेश बघेल ने पूरी की ख्वाहिश, इस शख्स ने 21 साल बाद मुंडवाई अपनी दाढ़ी

नेशनल डेस्क : छतीसगढ़ से हैरान कर देने वाला मामले सामने आया है, जहां एक शख्स ने 21 साल बाद दाढ़ी मुंडवाई है। मनेंद्रगढ़ निवासी रमाशंकर गुप्ता ने संकल्प लिया था कि जब तक मनेंद्रगढ़ को जिले का दर्जा नहीं मिलता, वह अपनी दाढ़ी नहीं मुंडवाएंगे।



Chhattisgarh man shaves beard after 21 years on fulfilment on wish



Read @ANI Story | https://t.co/ohjvkV6jhB#Chattisgarh pic.twitter.com/FNc6fIPdwP