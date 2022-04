कांग्रेस के दिग्गज नेता दिवंगत अहमद पटेल के पुत्र फैसल पटेल ने मंगलवार को अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कहा कि वह इंतजार करते हुए थक चुके हैं, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में उन्होंने अपने विकल्प खुले रखे हैं।

उन्होंने ट्वीट किया, इंतजार करते हुए थक गया हूं। टॉप लीडरशिप से कोई उत्साह नहीं मिला। मेरे विकल्प खुले हुए हैं। मूल रूप से गुजरात से ताल्लुक रखने वाले फैसल पटेल ने राज्य विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले यह टिप्पणी की है।



Tired of waiting around. No encouragement from the top brass. Keeping my options open