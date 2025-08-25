'प्रधानमंत्री की डिग्री आम जनता से क्यों छिपाई जा रही?', PM मोदी के डिग्री विवाद पर कांग्रेस का हमला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद एक बार फिर गरमा गया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्नातक डिग्री से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि यह समझ से परे है कि...

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद एक बार फिर गरमा गया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्नातक डिग्री से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि यह समझ से परे है कि वर्तमान प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता का विवरण पूरी तरह गुप्त क्यों रखा गया है।



कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘यह समझ से परे है कि वर्तमान प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता का विवरण पूरी तरह गुप्त क्यों रखा गया है, जबकि बाकी सभी के विवरण हमेशा से सार्वजनिक रहे हैं और आज भी हैं।''



उन्होंने कहा कि यही कारण था कि छह साल पहले हमारे कड़े विरोध के बावजूद, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन संसद में पारित किए गए थे।



- 5.71 लाख में बिका भगवान को चढ़ाया गया नारियल, भक्त ने आस्था में लगाई ऊंची बोली

ईश्वर के प्रति श्रद्धा कितनी गहरी हो सकती है, इसका उदाहरण एक बार फिर कर्नाटक के बागलकोट जिले के चिक्कलखी गांव में देखने को मिला। यहां श्रावण मास की समाप्ति पर आयोजित मलिंगाराय मेले में भगवान को चढ़ाए गए नारियल की नीलामी 5,71,001 रुपए तक पहुंच गई। ये नारियल विजयपुरा के रहने वाले भक्त महावीर हराके ने खरीदा।



श्रद्धा की बोली: नारियल की कीमत लाखों में

चिक्कलखी गांव में हर साल मलिंगाराय मेला आयोजित होता है, जो परंपरा, आस्था और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। मेले के अंत में देवता के सिंहासन पर रखी वस्तुओं की नीलामी की जाती है। इसी परंपरा के तहत इस वर्ष भी भगवान को चढ़ाए गए नारियल की नीलामी की गई, जिसकी शुरुआत लाखों से हुई और अंत 5.71 लाख पर जाकर रुकी।