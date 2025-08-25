5.71 लाख में बिका भगवान को चढ़ाया गया एक नारियल, जानिए क्यों है इतना खास

ईश्वर के प्रति श्रद्धा कितनी गहरी हो सकती है, इसका उदाहरण एक बार फिर कर्नाटक के बागलकोट जिले के चिक्कलखी गांव में देखने को मिला। यहां श्रावण मास की समाप्ति पर आयोजित मलिंगाराय मेले में भगवान को चढ़ाए गए नारियल की नीलामी 5,71,001 रुपए तक पहुंच गई। ये...

नेशनल डेस्क: ईश्वर के प्रति श्रद्धा कितनी गहरी हो सकती है, इसका उदाहरण एक बार फिर कर्नाटक के बागलकोट जिले के चिक्कलखी गांव में देखने को मिला। यहां श्रावण मास की समाप्ति पर आयोजित मलिंगाराय मेले में भगवान को चढ़ाए गए नारियल की नीलामी 5,71,001 रुपए तक पहुंच गई। ये नारियल विजयपुरा के रहने वाले भक्त महावीर हराके ने खरीदा।



श्रद्धा की बोली: नारियल की कीमत लाखों में

चिक्कलखी गांव में हर साल मलिंगाराय मेला आयोजित होता है, जो परंपरा, आस्था और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। मेले के अंत में देवता के सिंहासन पर रखी वस्तुओं की नीलामी की जाती है। इसी परंपरा के तहत इस वर्ष भी भगवान को चढ़ाए गए नारियल की नीलामी की गई, जिसकी शुरुआत लाखों से हुई और अंत 5.71 लाख पर जाकर रुकी।



त्रिकोणीय मुकाबले में महावीर ने लगाई सबसे ऊंची बोली

इस नारियल की नीलामी में 3 प्रमुख दावेदार थे- महावीर हराके, मुदुकप्पा पाटेदार और सदाशिव मैगुर। लेकिन सबसे ऊंची बोली लगाकर महावीर ने यह धार्मिक प्रतीक फिर से अपने नाम किया।



पहले भी जीत चुके हैं महावीर

यह पहली बार नहीं है, जब महावीर हराके ने भगवान मलिंगाराय का नारियल खरीदा हो। इससे पहले भी वे 6,50,001 रुपए में नारियल की नीलामी जीत चुके हैं। उनका कहना है, “यह मेरे लिए पुण्य का काम है। मलिंगाराय की कृपा से ही मेरे जीवन में समृद्धि और खुशहाली आई है।”



भक्ति या परंपरा? लोगों में बना चर्चा का विषय

इस नीलामी को लेकर गांव और आसपास के इलाकों में काफी चर्चा है। कुछ लोग इसे भक्ति का चरम मानते हैं, वहीं कुछ इसे दिखावे की आस्था बता रहे हैं।