नई दिल्लीः कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और कई अन्य विपक्षी नेताओं पर संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) विरोधी प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाए जाने को लेकर बृहस्पतिवार को दावा किया कि यह भाजपा सरकार की द्वेषपूर्ण और प्रतिशोध से प्रेरित कार्रवाई है।



पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने ट्वीट किया, ‘‘यह शर्मनाक है कि भाजपा सरकार सलमान खुर्शीद, सीताराम येचुरी जैसे वरिष्ठ नेताओं को परेशान कर रही है। देश में सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने में इन नेताओं का बेहतरीन रिकॉर्ड है। दिल्ली पुलिस की ओर से इन पर आरोप लगाना न सिर्फ गलत है, बल्कि हास्यास्पद भी है।''

It is shameful that the BJP government is falsely harassing senior political leaders like Salman Khurshid,Sitaram Yechuri & others.



These leaders have an impeccable record of fostering communal harmony, the Delhi police’s charges are not only wrong but also laughable.