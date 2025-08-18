Main Menu

  सीपी राधाकृष्णन 20 अगस्त को उपराष्ट्रपति का नामांकन दाखिल करेंगे: रिजिजू

सीपी राधाकृष्णन 20 अगस्त को उपराष्ट्रपति का नामांकन दाखिल करेंगे: रिजिजू

Edited By Shubham Anand,Updated: 18 Aug, 2025 07:12 PM

cp radhakrishnan will file nomination for vice president on august 20

सीपी राधाकृष्णन 20 अगस्त को उपराष्ट्रपति का नामांकन दाखिल करेंगे: रिजिजू

नेशनल डेस्क : सीपी राधाकृष्णन 20 अगस्त को उपराष्ट्रपति का नामांकन दाखिल करेंगे।

खबर अपडेट की जा रही है

