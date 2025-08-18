3 minutes ago
सीपी राधाकृष्णन 20 अगस्त को उपराष्ट्रपति का नामांकन दाखिल करेंगे: रिजिजू
Edited By Shubham Anand,Updated: 18 Aug, 2025 07:12 PM
सीपी राधाकृष्णन 20 अगस्त को उपराष्ट्रपति का नामांकन दाखिल करेंगे: रिजिजू
नेशनल डेस्क : सीपी राधाकृष्णन 20 अगस्त को उपराष्ट्रपति का नामांकन दाखिल करेंगे।
खबर अपडेट की जा रही है
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा।आज किसी पुराने चल रहे विवाद के कारण तनाव महसूस हो सकता है। व्यापार कर रहे
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी नई जगह निवेश करने से पहले किसी अनुभवी से सलाह लेना फायदेमंद साबित हो
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। किसी अजनबी से मदद मांगने से बचें। विदेश जाने का सोच रहे हैं तो उसके लिए माता
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज किसी पुराने दोस्त से अचानक से मुलाकात हो सकती है। माता पिता से किसी ज़रूरी
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। कार्यक्षेत्र में सहकर्मी आपके काम की सराहना कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों में भाग लेने का
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। परिवार में किसी सदस्य को सफलता मिल सकती है। प्रेमी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरीपेशा लोगों की आय में वृद्धि हो सकती है। बेरोजगारों को काम मिल सकता है।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। माता पिता के सहयोग से किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। उधार पर दिया पैसा वापस मिल सकता है। यात्रा पर जाने का योग बन सकता है।
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरीपेशा लोग काम में बदलाव के बारे में मन बना सकते हैं। आज घर से बाहर जाने से
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। पढ़ाई कर रहे जातकों को फोकस करने की ज़रुरत है। ऑफिस में आपके विचार को महत्व
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। नौकरीपेशा जातकों पर कार्यभार बढ़ सकता है। अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
