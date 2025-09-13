Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | पूर्व क्रिकेटर की शर्मनाक करतूत! हाई-प्रोफाइल पब में महिलाओं को दिया नशीला ड्रिंक, फिर किया ये...

पूर्व क्रिकेटर की शर्मनाक करतूत! हाई-प्रोफाइल पब में महिलाओं को दिया नशीला ड्रिंक, फिर किया ये...

Edited By Updated: 13 Sep, 2025 12:30 PM

cricketer s shameful act gave intoxicating drink to women in a high profile pub

क्रिकेट की दुनिया से एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है। एक पूर्व क्रिकेटर पर यौन उत्पीड़न और दो महिलाओं को नशीला पदार्थ पिलाने का गंभीर आरोप लगा है।

नेशनल डेस्क: क्रिकेट की दुनिया से एक बेहद हैरान करने  वाली खबर सामने आई है। एक पूर्व क्रिकेटर पर यौन उत्पीड़न और दो महिलाओं को नशीला पदार्थ पिलाने का गंभीर आरोप लगा है। यह घटना लंदन के एक पब में हुई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस खबर से क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला-

ये भी पढ़ें- SIR को  लेकर Election Commission ने Supreme Court में दाखिल करवाया हलफनामा

 

क्या है पूरा मामला?

यह घटना 22 मई को लंदन के चेल्सी में The Boundary नामक पब में हुई। यह पब इंग्लैंड के कई जाने-माने क्रिकेटरों की साझेदारी में है, जिसमें ब्रेंडन मैकुलम, जोस बटलर, इयोन मॉर्गन और सैम बिलिंग्स जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं। आरोप है कि इस पब में दो महिलाओं को ड्रिंक्स  में नशीला पदार्थ मिला कर पिलाया गया और उनमें से एक महिला का यौन उत्पीड़न भी किया गया।

ये भी पढ़ें- पीएम मोदी ने सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर दी बधाई

 

पुलिस की कार्रवाई और जांच

लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने समाचार पत्र को इस खबर की पुष्टि की है। पुलिस ने बताया कि जून में इस मामले को लेकर एक 40 साल के व्यक्ति से पूछताछ की गई थी। अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और जांच जारी है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब इंग्लिश क्रिकेट पहले से ही इस तरह के मामलों से जूझ रहा है।

ECB पर सवाल

इस घटना ने इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ईसीबी को इस मामले की जानकारी पहले से थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया। ईसीबी की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंग्लिश क्रिकेट में यौन दुराचार के कई मामले सामने आ चुके हैं। एक पूर्व काउंटी कोच और एक प्रोफेशनल कोच पर भी इसी तरह के आरोप लग चुके हैं, जिसके बाद उन्हें खेल से निलंबित कर दिया गया था।

और ये भी पढ़े

क्या होता है 'ड्रग स्पाइकिंग'?

'ड्रग स्पाइकिंग' का मतलब है किसी व्यक्ति के ड्रिंक (जैसे पानी, शराब, जूस) में उसकी जानकारी के बिना कोई नशीला या मनोवैज्ञानिक असर वाला पदार्थ मिलाना। ऐसा अक्सर व्यक्ति को बेहोश करने, उस पर नियंत्रण पाने या उसका यौन शोषण करने के इरादे से किया जाता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!