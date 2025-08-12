Main Menu

बरेली छावनी में “हर घर तिरंगा” साइकिल रैली का आयोजन, देशभक्ति की भावना से सराबोर रहा आयोजन

Edited By Anu Malhotra,Updated: 12 Aug, 2025 12:29 PM

बरेली: आजादी के अमृत महोत्सव की भावना को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बरेली छावनी परिषद द्वारा "हर घर तिरंगा" अभियान के अंतर्गत एक साइकिल रैली का भव्य आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति की चेतना को और अधिक जागृत करना था।

इस साइकिल रैली का शुभारंभ बरेली छावनी परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. तनु जैन द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। उन्होंने उपस्थित प्रतिभागियों को तिरंगे के सम्मान में कार्य करने और 13 से 15 अगस्त के बीच अपने-अपने घरों पर राष्ट्रध्वज फहराने की शपथ दिलाई।

रैली में स्कूली छात्र-छात्राओं, एनसीसी कैडेट्स, सेना के जवानों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। तिरंगे के साथ सजी साइकिलों पर सवार प्रतिभागियों ने छावनी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए देशभक्ति के नारों और गीतों के साथ माहौल को देशरंग में रंग दिया।

डॉ. जैन ने अपने संबोधन में कहा, “तिरंगा न केवल हमारी आज़ादी का प्रतीक है, बल्कि यह उन लाखों वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। यह रैली सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि एक संदेश है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रध्वज का सम्मान करे और उसे गौरव के साथ फहराए।”

रैली के अंत में राष्ट्रीय ध्वज और जानकारीपूर्ण पंपलेट वितरित किए गए, जिनके माध्यम से नागरिकों से अपील की गई कि वे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों पर तिरंगा अवश्य फहराएं और अभियान को सफल बनाएं।

