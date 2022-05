भारतीय नौसेना हुई और ताकतवर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की दो स्वदेशी युद्धपोतों की लॉन्चिंग

नेशनल डेस्क: मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मझगांव डॉक पर भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के स्वदेश निर्मित दो युद्धपोतों ‘सूरत' और ‘उदयगिरी' का मंगलवार को जलावतरण किया। म इसी के साथ अब भारतीय नौसेना पहले से और अधिक ताकतवर हो गई है। झगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल) ने एक बयान में बताया कि पहली बार स्वदेश निर्मित दो युद्धपोतों का जलावतरण किया गया है। एमडीएल, प्रमुख जहाज एवं पनडुब्बी निर्माण करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कम्पनी है।



रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुंबई में भारतीय युद्धपोतों के शुभारंभ के दौरान कहा कि आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस 'सूरत' के सफल प्रक्षेपण के बाद, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी जहाज निर्माण करेंगे। हम न केवल मेक-इन-इंडिया बल्कि मेक-फॉर-वर्ल्ड के लिए भी लक्ष्य रखेंगे। सिंह ने कहा कि कोविड-19 और रूस और यूक्रेन के बीच चल रही उथल पुथल के बीच इन विध्वंसकों का शुभारंभ करना हमारी समुद्री क्षमता और आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में 50 से अधिक जहाज और पनडुब्बियां बन रही हैं, और भारतीय नौसेना में लगभग 150 जहाज और पनडुब्बियां पहले से ही शामिल हैं।

After successful launch of INS ‘Udaygiri & INS ‘Surat’, there's no doubt we'll do shipbuilding not only for India but also for the world. We will aim for not just Make-In-India but also for Make-for-World: Defence Minister Rajnath Singh during launch of Indian warships in Mumbai pic.twitter.com/sxfO5Hp1Lf