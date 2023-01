दिल्ली कंझावला केस: नए साल की पार्टी कर दोस्त के साथ स्कूटी पर निकली थी अंजलि...सामने आया CCTV फुटेज

नेशनल डेस्क: दिल्ली के सुल्तानपुरी में हुए सड़क हादसे के मामले में नया खुलासा हुआ है। मृतक अंजलि का वीडियो सामने आया है जिसमें वह 1 बजकर 45 मिनट पर एक होटल से नए साल की पार्टी करके निकलती दिखाई दे रही है। अंजलि के साथ उसकी दोस्त भी नजर आ रही है। स्कूटी निधि चला रही है जबकि अंजलि पीछे बैठी हुई है। हांलाकि कुछ देर बाद अंजलि एक्टिवा चलाती दिख रही है और उसकी दोस्त निधि पीछे बैठी दिख रही है।

#DelhiHorror : New CCTV footage appeared. In This CCTV Footage Victim is seen outside one hotel. she was with her female friend. according to reports, victim and other girl booked room in hotel for party. both has fight on certain issue. investigation on..#Delhiaccident #Delhi pic.twitter.com/smxTxKagRu — Sonu Kanojia (@NNsonukanojia) January 3, 2023