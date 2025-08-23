Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • Rain Alert: दिल्ली-NCR में जमकर बरस रहे बादल, IMD ने भारी बारिश का अलर्ट का किया जारी

Rain Alert: दिल्ली-NCR में जमकर बरस रहे बादल, IMD ने भारी बारिश का अलर्ट का किया जारी

Edited By Shubham Anand,Updated: 23 Aug, 2025 05:35 PM

delhi ncr heavy rain alert weather update imd forecast

दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। शनिवार शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के कई इलाकों में मौसम सुहावना हो गया। बीते कुछ दिनों से राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में उमस भरी भीषण गर्मी...

नेशनल डेस्क : दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। शनिवार शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के कई इलाकों में मौसम सुहावना हो गया। बीते कुछ दिनों से राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में उमस भरी भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिससे आमजन खासे परेशान थे। बारिश ने लोगों को इस चिपचिपी गर्मी से बड़ी राहत दी है।

बारिश से तापमान में गिरावट
दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य औसत से 0.8 डिग्री कम रहा। मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार को भी बादल छाए रहने और मध्यम से भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है।

IMD का पूर्वानुमान सही साबित हुआ
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पहले ही शनिवार और रविवार के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश के साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। शनिवार शाम को अचानक शुरू हुई बारिश ने इस अनुमान को सटीक साबित कर दिया। आईएमडी ने आईटीओ, जाफरपुर, नजफगढ़, इंडिया गेट, अक्षरधाम, लोदी रोड, नेहरू स्टेडियम, डिफेंस कॉलोनी, लाजपत नगर, महरौली, छतरपुर, इग्नू और आयानगर सहित कई क्षेत्रों में तेज हवाओं और आंधी के साथ मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है।

गर्मी से राहत, मौसम हुआ सुहावना
शुक्रवार को भी दिल्ली के मध्य, दक्षिण, दक्षिण-पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली थी। अब शनिवार को हुई तेज बारिश से राजधानी का मौसम और भी ज्यादा खुशनुमा हो गया है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल रही है। दिल्ली-एनसीआर में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम इसी प्रकार बना रह सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि बारिश और तेज हवाओं के दौरान सतर्कता बरतें और सुरक्षित स्थानों पर रहें।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!